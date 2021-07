De Apple Watch Series 2 werd in het najaar van 2016 gepresenteerd. De opvolger van de eerste Apple Watch biedt onder andere een waterdichte behuizing, krachtigere hardware en een eigen gps-chip. Hoewel het design op het eerste gezicht nauwelijks veranderd is, heeft Apple veel zwakke plekken van het vorige model aangepakt.

De functionaliteit is grotendeels vertrouwd gebleven, maar dan met nieuwe functies zoals je die graag ziet op een smartwatch. Ook introduceert Apple een nieuwe keramische variant van de Apple Watch Edition. Op deze pagina vind je alle Apple Watch Series 2 specificaties, informatie, nieuws en of de Series 2 jouw geld waard is.

Alles wat je moet weten over de Apple Watch Series 2

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de nieuwe Apple Watch Series 2 op een rijtje.

De Apple Watch Series 2 is vanaf september 2016 verkrijgbaar

verkrijgbaar Er zijn verschillende varianten : de Apple Watch, Watch Sport, Watch Edition en Watch Nike+

: de Apple Watch, Watch Sport, Watch Edition en Watch Nike+ De Watch Series 2 adviesprijs begint bij 439 euro

begint bij 439 euro Met de waterdichte behuizing kun je de Apple Watch ook gebruiken tijdens het zwemmen

kun je de Apple Watch ook gebruiken tijdens het zwemmen De nieuwe processor is twee keer zo krachtig, waardoor apps een stuk soepeler lopen

is twee keer zo krachtig, waardoor apps een stuk soepeler lopen Er zijn verbeteringen in de gezondheidsfuncties van de Apple Watch

van de Apple Watch Hij is nog minder afhankelijk van de iPhone dankzij de toevoeging van een gps-chip

dankzij de toevoeging van een gps-chip Je bent direct voorzien van watchOS 3, met het Dock voor je favoriete apps

Het laatste Apple Watch Series 2 nieuws

In onderstaand lijstje vind je de laatste geruchten en nieuwtjes rond de nieuwe smartwatch van Apple. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd, zodat je altijd op de hoogte bent over alles rondom de Watch Series 2.

Apple Watch Series 2 videoreview

In onze videoreview praten we je in drie minuten bij over de opvolger van de Apple Watch. We zetten de belangrijkste vernieuwingen op een rij, en laten zien of de smartwatch de relatief hoge adviesprijs waard is.

Conclusie Apple Watch Series 2 review

Heb je nog geen Apple Watch en wil je er één, dan is Series 2 de beste keuze. Zeker voor sporters is het apparaat interessanter geworden, dankzij de toevoeging van waterdichtheid en GPS. Het gedoe met muziek, het niet inladen van een routekaartje via GPS en de vreemde koppeling met apparaten die niet altijd wil lukken, moet echt nog gemakkelijker en beter. Wie al een Apple Watch heeft, hoeft in elk geval nog niet per se over te gaan op een nieuwe. Er is wat snelheidswinst en je kunt ermee in het water, maar de vernieuwingen zijn niet genoeg om weer een bedrag van minimaal 439 euro (afhankelijk van welk bandje en de kast die je neemt) neer te leggen voor een nieuw model.

→ Lees ook onze uitgebreide Apple Watch Series 2 review voor meer informatie

Apple Watch Series 2 releasedatum

De Apple Watch Series 2 is vanaf 16 september 2016 beschikbaar. Nederland zit bij de eerste groep landen die de nieuwe smartwatch ontvangt, samen met een flink aantal andere landen. Daarmee volgt de Series 2 ruim anderhalf jaar na de verschijning van het eerste model. Waar Apple doorgaans zijn producten jaarlijks vernieuwt, heeft het bedrijf iets langer de tijd genomen voor de nieuwe Watch.

De Nike+-variant van de nieuwe Apple Watch verscheen een paar maanden later in oktober. Het grote verschil van de Nike+-editie is dat deze geleverd wordt met een exclusief bandje, een unieke wijzerplaat en de Nike-app die standaard op alle modellen geïnstalleerd staat. Deze Nike-app kan ook op andere Apple Watch-modellen geïnstalleerd worden, maar de Nike-wijzerplaat is exclusief voor de Nike+-watches bedoeld.

Minder afhankelijk van iPhone

Waar de Apple Watch sinds watchOS 2 al minder afhankelijk is van de iPhone-koppeling, gaat Apple dat met de nieuwe smartwatch nog verder doorvoeren. Met krachtigere hardware verschijnen apps vlotter in beeld en wordt er sneller verbinding gemaakt, terwijl de eigen gps-chip ervoor zorgt dat je kunt navigeren zonder dat je iPhone in de buurt is.

Dit is voor een groot deel te danken aan watchOS 3. De derde versie van dit besturingssysteem geeft de zijknop een compleet nieuwe functie en voegt een Dock toe aan de Apple Watch. Dit is de plaats om je favoriete apps weg te zetten, zodat je er gemakkelijk weer bij kunt. De apps in dit Dock worden bovendien niet afgesloten, zodat ze ook sneller geladen worden.

Uiteindelijk kun je de Apple Watch Series 2 nog niet zelfstandig gebruiken, maar steeds meer activiteiten kunnen wel zonder je toestel in de buurt verricht worden. Daarmee is het een stuk makkelijker om de Watch in te zetten tijdens je fitness sessies.

Hier speelt het volledige waterdichte design ook een grote rol in. Zodra je een zwem-workout start wordt het scherm geblokkeerd, zodat de Watch je bewegingen blijft registreren maar je hem niet per ongeluk activeert tijdens het zwemmen. Na afloop draai je aan de Digitale Kroon om het overtollige water uit de Apple Watch te krijgen. Met een geluidseffect trilt de Apple Watch Series 2 vervolgens het laatste beetje water uit het horloge.