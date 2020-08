Wil je WhatsApp gebruiken op een Apple Watch? Dat kan. Er zijn twee mogelijkheden om vanaf je pols te appen en in dit artikel leggen we beiden uit.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp op de Apple Watch: dit zijn de mogelijkheden

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is geen officiële WhatsApp-app beschikbaar voor de Apple Watch. Via een omweg kun je echter alsnog op appjes reageren. Daarnaast kun je aan de slag met enkele onofficiële apps zodat je alsnog kunt WhatsAppen vanaf je pols. In dit artikel leggen we beide mogelijkheden uit en staan we stil bij de mitsen en maren.

1. WhatsApp gebruiken op de Apple Watch

Ben je bekend met Quick Reply? Deze functie werd jaren geleden in iOS doorgevoerd en zorgt ervoor dat je op binnenkomende WhatsApp-berichten kunt reageren, zonder dat je de app hoeft te openen. In plaats daarvan tik je simpelweg op het binnengekomen appje (dat aan de bovenkant van je scherm binnenkomt) en tik je je antwoord.

WhatsApp op de Apple Watch maakt gebruik van hetzelfde ‘trucje’. Voordat dit werkt, moet je WhatsApp-meldingen toestaan op je smartwatch. Dat doe je zo:

Open de Watch-app op je iPhone en ga naar het ‘Mijn Watch’-tabblad; Tik op ‘Berichtgeving’; Verschuif de schakelaar bij ‘WhatsApp’ zodat het vakje groen wordt.

Zodra iemand je nu een WhatsApp-bericht stuurt, zie je deze op het scherm van je Apple Watch verschijnen. Jammer genoeg kun je geen eigen bericht tikken, maar zijn je antwoordopties beperkt. Je kunt namelijk alleen kiezen uit een aantal standaardantwoorden, waaronder ‘Hallo’ en ‘Wat is er?’.

Daarnaast is het mogelijk om met een emoji te reageren. Hierbij wordt geen beperking opgelegd: je kunt kiezen uit alle plaatjes die op je iPhone aanwezig zijn.

Tot slot kun je reageren met een spraakbericht. Hiervoor tik je op het Microfoon-icoon. Spreek je antwoord in, waarna de Apple Watch jouw antwoord automatisch in tekst omzet. De ontvanger krijgt dus een ‘gewoon’ antwoord in tekst te zien.

2. Alternatieve manier om WhatsApp op de Apple Watch te gebruiken

Via bovengenoemde omweg is het dus mogelijk om WhatsApp op de Apple Watch te gebruiken, maar je krijgt niet de volledige ervaring voorgeschoteld. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een chat te beginnen en ook je antwoordmogelijkheden zijn beperkt.

Er zijn wel alternatieve manieren om te WhatsAppen op een Apple Watch, maar deze apps werken niet ideaal. Applicaties als WatchChat 2 gebruiken bijvoorbeeld een WhatsApp-koppeling via qr-code om berichtjes te versturen, net zoals je bij WhatsApp Web doet. Deze verbinding is niet bij iedereen stabiel, waardoor berichtjes niet (of vertraagd) binnenkomen.

Uit de gebruikersreviews blijkt dat de Watch-app bij sommige mensen zonder problemen werkt, maar anderen krijgen ‘m niet aan de praat. Bij ons werkt de app wél, maar je moet er wel (relatief) flink voor in de buidel tasten.

WatchChat 2 kost 3,49 euro en dat is veel geld voor een rechttoe-rechtaan-app om te kunnen appen, die bovendien lang niet iedereen weet te overtuigen. Mocht je nou dringend op zoek zijn naar een WhatsApp-app voor de Apple Watch, dan is WatchChat 2 wel je beste optie.

Zo werkt WatchChat 2:

Download WatchChat 2 (3,49 euro); Open de zojuist geïnstalleerde WatchChat 2-app op je Apple Watch; Scan de qr-code op je horloge vanuit de WhatsApp-app op je iPhone, net zoals je normaal gesproken WhatsApp Web koppelt; De WhatcChat 2-apps op je Watch en iPhone zijn nu met elkaar gekoppeld.

Als het koppelen is gelukt, worden vanaf nu alle WhatsApp-berichtjes op je Apple Watch weergeven. Ook kun je vanaf je pols nieuwe berichten sturen, foto’s bekijken en bijvoorbeeld spraakberichten opnemen en luisteren.

WatchChat 2: for WhatsApp Alexander Nowak 7 (131 reviews) € 3,49 via App Store

Meer tips voor de Apple Watch

Op iPhoned helpen we je graag om het maximale uit je Apple Watch te halen. Check bijvoorbeeld onze gids om een trage Apple Watch weer sneller te maken. Het is namelijk helemaal niet raar dat een ietwat oudere Apple-smartwatch na verloop van tijd langzamer wordt. En ga je binnenkort een nieuwe iPhone kopen? Lees in onze uitgebreide gids hoe je alle informatie van je Apple Watch overzet naar je nieuwe telefoon.