Activeer deze Apple Watch-functie voor je volgende vliegreis

Ga je binnenkort op vakantie? Schakel tijdens je vliegreis dan niet de vliegtuigmodus in, maar gebruik deze functie van je Apple Watch!

Apple Watch meenemen op reis

De zomerperiode is al even bezig, maar het mooie weer hebben we de afgelopen weken helaas in het buitenland moeten zoeken. Als je met het vliegtuig naar het buitenland gaat, zijn er altijd bepaalde voorbereidingen die je moet treffen. Je paspoort en koffer moeten natuurlijk klaar zijn voor vertrek. Maar dat is niet alles, want ook je iPhone, Apple Watch en misschien zelfs MacBook moeten klaar zijn voor de reis.

Zo is het van tevoren handig om alvast de vliegtickets in je Wallet te zetten en om genoeg opslagruimte vrij te maken voor je favoriete film of serie. Eenmaal aangekomen op het vliegveld hoef je het apparaat alleen nog maar op vliegtuigmodus te zetten. Tenminste, dat is wat veel mensen denken. Je kunt namelijk beter een andere functie op je Apple Watch inschakelen tijdens je vliegreis: de energiebesparingsmodus is véél efficiënter.

Energiebesparingsmodus op je Watch

Met watchOS 9 introduceerde Apple de energiebesparingsmodus voor de Apple Watch. In deze modus worden wifi en mobiele data automatisch uitgeschakeld. Dit is dus in principe hetzelfde als de vliegtuigmodus, maar dan met meer voordelen. De accu van de Apple Watch gaat namelijk veel langer mee in deze modus, doordat er meer functies op de achtergrond worden uitgeschakeld.

In de energiebesparingsmodus krijg je bijvoorbeeld ook geen herinneringen meer om een work-out te doen en heeft een telefoongesprek mogelijk wat vertraging. Ook het always on-scherm wordt uitgeschakeld en meldingen kunnen later binnenkomen. Bovendien zijn een aantal gezondheidsfuncties uitgeschakeld. Dit zijn allemaal functies die je tijdens een vliegreis niet gebruikt, waardoor je de Apple Watch beter op energiebesparing kunt zetten. Zo doe je dat:

Open het bedieningspaneel van je Apple Watch door bij de wijzerplaat van onder aan het scherm naar boven te vegen; Tik op het percentage van je batterij; Zet de schakelaar achter ‘Energiebesparingsmodus’ aan; Scrol naar beneden en kies voor ‘Schakel in’.

Zodra je de energiebesparingsmodus hebt ingeschakeld, zie je een gele cirkel boven aan het scherm van je Apple Watch. Zo weet je zeker dat de Apple Watch tijdens je vliegreis niet verbindt met het mobiele netwerk. Om de functie weer uit te zetten, ga je opnieuw naar het bedieningspaneel. Tik op het batterijpercentage en schakel ‘Energiebesparingsmodus’ uit.

Meer tips voor je iPhone of Apple Watch?

Op deze manier gaat de accu van je Apple Watch ook nog eens veel langer mee. De Apple Watch Series 8 gaat tot 36 uur mee met de energiebesparingsmodus ingeschakeld, de Apple Watch Ultra zelfs tot 60 uur. Wel zo handig als de Apple Watch meegaat op reis, zeker als je langere tijd in het vliegtuig zit. Eerder gaven we al tips, waarmee de batterij van je Apple Watch zo lang mogelijk meegaat.

Pas wel op, want op je iPhone worden wifi en mobiele data niet uitgeschakeld zodra je de energiebesparingsmodus aanzet. Gebruik daarom op je iPhone de vliegmodus tijdens je vliegreis en schakel op je Apple Watch de spaarmodus in. De modus is vorig jaar uitgebracht voor de Apple Watch en werkt met de Series 4 of nieuwer. Heb jij een ouder model en ben je nog op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan de beste deals in onze prijsvergelijker:

