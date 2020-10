Heb je een nieuwe iPhone 12, iPhone 12 Pro, of een andere iPhone gekocht? Dan wil je natuurlijk al je bestanden en contacten van je oude toestel behouden. In deze tip lees je alles over hoe een iPhone overzetten in zijn werk gaat.

Voordat je onderstaande stappen doorloopt, is het belangrijk om te weten welke smartphone je voor je nieuwe iPhone gebruikte. Er zitten namelijk nogal wat verschillen tussen het overstappen van Android naar iPhone en van een iPhone naar een nieuwe iPhone.

Ga je jouw gegevens van een oude iPhone overzetten op een nieuwe, dan heeft Apple dit makkelijk gemaakt. Er zijn drie verschillende manieren om dit te doen, die afhankelijk van jouw situatie handiger of onhandiger zijn. We beginnen met de techniek die het makkelijkste werkt: draadloos van iPhone naar iPhone.

1. Je iPhone-gegevens draadloos overzetten

De snelste en meest gemakkelijke manier is om een directe datatransfer tussen de twee iPhones te doen. Dit is ook erg handig als je iCloud te vol is om een reservekopie in te bewaren, omdat je hierbij niet eerst zo’n back-up hoeft te maken. Vereiste is wel dat beide iPhones op iOS 12.4 of hoger draaien.

Deze methode werkt grotendeels hetzelfde als het overzetten met iCloud. Zet je nieuwe iPhone aan en houd deze in de buurt van je oude iPhone met iOS 12.4 of hoger tot er een ‘Begin direct’-venster in beeld verschijnt.

Tik op ‘Ga door’ als het scherm in beeld verschijnt; Er verschijnt een animatie van een blauwe cirkel op je nieuwe iPhone; Scan deze animatie met je oude iPhone door hem er boven te houden en de camera erop te richten; Voer de toegangscode in en configureer Touch ID of Face ID; Kies voor de optie ‘Zet over vanaf iPhone’; Wacht tot het overzetten van je gegevens is voltooid.

Het overzetten kan een aantal minuten duren, afhankelijk van hoeveel gegevens er overgezet moeten worden. Bij de optie wordt vooraf al een geschatte tijd getoond. Terwijl je gegevens worden overgezet van de oude naar de nieuwe iPhone, zijn beide apparaten tijdelijk niet bruikbaar.

2. Je iPhone overzetten met iCloud

Heb je wel genoeg ruimte in je iCloud-account, dan kun je ook door middel van een reservekopie je iPhone overzetten naar een nieuwer toestel. Om dit te doen, moet je eerst een reservekopie van je oude iPhone in iCloud opslaan. Dat werkt als volgt:

Open de Instellingen-app op je oude iPhone; Tik op de naam van je Apple ID; Scroll naar beneden en kies je oude iPhone in de lijst; Tik op ‘iCloud-reservekopie’; Zet de schakelaar achter ‘iCloud-reservekopie’ op groen.

Installeer de iCloud-reservekopie

Nadat het maken van de reservekopie is voltooid, kun je de nieuwe iPhone inschakelen. Draaien deze beiden op iOS 12 of hoger, dan kun je ze gemakkelijk instellen. Het enige wat je hoeft te doen is je nieuwe iPhone aanzetten en in de buurt van je oude iPhone met iOS 11 of hoger leggen. Hierdoor verschijnt er een venster in beeld.

Tik op ‘Ga Door’ als het scherm in beeld verschijnt; Er verschijnt een animatie van een blauwe cirkel op je nieuwe iPhone; Scan deze animatie met je oude iPhone door hem er boven te houden en de camera erop te richten; Voer de toegangscode in en configureer Touch ID of Face ID; Kies voor ‘Download uit iCloud’; Wacht tot het overzetten van je gegevens is voltooid.

Geen iPhone in de buurt? Geen probleem

Heb je geen oude iPhone in de buurt, dan kun je ook op een andere manier iCloud gebruiken voor het overzetten van gegevens. Zodra je de kopie gemaakt hebt, start je de nieuwe iPhone op en doorloop je het installatieproces.

Verbind met het wifinetwerk zodra daarom gevraagd wordt. Kies in het venster met ‘Apps en Gegevens’ voor ‘Zet iCloud-reservekopie terug’ en volg de stappen op het scherm om het proces handmatig te voltooien.

3. Je iPhone overzetten via Finder of iTunes

Als je een Mac- of Windows-pc hebt, werkt het overzetten iets anders. Vanaf macOS Catalina is iTunes verdwenen en gebruik je Finder om je iPhone te beheren en over te zetten. Heb je een Mac(Book) met een oudere versie van macOS, of gebruik je een Windows-pc? Dan kun je alsnog iTunes gebruiken om je iPhone over te zetten.

Het enige wat je nodig hebt is een oplaadkabel, de oude en nieuwe iPhone en eventueel de meest recente versie van iTunes. Daarna doorloop je de volgende stappen:

Via Finder

Gebruik je een Mac(Book) met macOS Catalina, dan staan alle opties in Finder. Je maakt een reservekopie door je iPhone aan te sluiten, Finder te openen en onder ‘Locaties’ je iPhone te selecteren. Ga naar het tabblad ‘Algemeen’ en kies hier voor ‘Maak nu reservekopie’. Let op: zorg dat je vervolgens op ‘Versleutel reservekopieën klikt, zodat al je gegevens worden opgeslagen en je geen belangrijke gegevens mist op je nieuwe iPhone.

Via iTunes

Sluit je oude iPhone aan op je Mac of pc; Open iTunes en selecteer de iPhone door op het icoontje te klikken; Klik in het tabblad ‘Overzicht’ op ‘Codeer iPhone-reservekopie’, zo blijven ook je HomeKit- en gezondheidsgegevens behouden; Klik op ‘Maak reservekopie’ en wacht tot dit is gelukt. Dit kan een paar minuten duren; Kijk vervolgens via ‘Voorkeuren > Apparaten’ of de reservekopie goed is opgeslagen.

Stel je nieuwe iPhone in

Al je gegevens van je oude iPhone staan nu netjes verpakt op je Mac of pc. Pak nu je nieuwe iPhone erbij, voer je simkaart in en zet het toestel aan zodat de tekst ‘Hallo’ op je scherm verschijnt. Volg de stappen op het scherm tot je ‘Zet iTunes-reservekopie terug’ kunt kiezen. Volg daarna onderstaande stappen.

Sluit je nieuwe iPhone aan op de Mac of pc waar de reservekopie op opgeslagen staat; Open iTunes en selecteer de nieuwe iPhone; Kies ‘Zet reservekopie terug’ en kies de juiste reservekopie; Vul het wachtwoord in als je een gecodeerde kopie wil overzetten; Wacht tot alle gegevens zijn overgezet.

Na bovenstaande stappen te hebben doorlopen, kun je de iPhone aanzetten en inschakelen. Volg daarna de stappen op het scherm om de installatie te voltooien. Zorg er wel voor dat je daarna met een wifi-netwerk verbonden bent en houd je oplader in de buurt. Het installeren van al je apps en iCloud-bestanden kan namelijk best wat tijd in beslag nemen.

