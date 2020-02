Zo zet je mail-herinneringen uit voor Apple-abonnementen

Als je een abonnement hebt op Apple Music, Apple Arcade of een andere dienst, stuurt het bedrijf je regelmatig mailtjes om je abonnement te verlengen. Gelukkig kun je deze berichtjes ook handmatig uitzetten.



Apple abonnementsmeldingen uitschakelen

Apple stuurt standaard mails als er iets met je abonnement aan de hand is. Zo krijg je bericht als je abonnement bij verloopt, of als er geld van je rekening is afgeschreven. Deze functie staat standaard aan, maar kan zeker bij meerdere abonnementen al snel voor meerdere mails per maand zorgen.

Vind je deze berichten irritant, dan kun je ze vanaf nu gelukkig handmatig uitschakelen. Daarvoor doorloop je de stappen hieronder.

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad; Tik op je naam bovenin beeld; Tik op ‘Abonnementen’; Zet de schakelaar achter ‘Ontvang ontvangstbewijzen verlening’ uit.

Zodra je de schakelaar uitschakelt, krijg je ook geen mailtjes meer van abonnementen van derden die je via je Apple ID hebt afgesloten. Zelfs als je deze meldingen hebt uitgeschakeld, kun je alsnog een volledige geschiedenis van alle transacties opvragen.

