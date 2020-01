Zo schakel je de Ultra Breedband U1-chip uit in iOS 13.3.1

Door de nieuwe iOS 13.3.1-update is het voortaan mogelijk om de U1-chip van iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max) uit te schakelen. Dat doe je als volgt.



U1-chip slaat locatiegegevens op

Apple heeft deze optie toegevoegd, omdat gebruikers van de iPhone 11 en iPhone 11 Pro klaagden dat hun locatie continu werd bijgehouden. De iPhone stuurde de locatiegegevens door, zelfs als hun locatie was uitgeschakeld. De boosdoener was de Ultra Breedband U1-chip.

Open de instellingen; Scroll naar beneden en tik op ‘Privacy’; Tik op ‘Locatievoorzieningen’; Kies ‘Systeem’ (helemaal onderaan de lijst); Zet het schuifje achter ‘Netwerken & draadloos’ uit en bevestig je keuze.

Locatiechip voor verbetering van AirDrop

De U1-chip bepaalt de locatie ten opzichte van andere apparaten in een kamer. De iPhone 11 gebruikt deze functie voornamelijk om de AirDrop-functie te verbeteren. De locatiechip is echter verboden in sommige landen vanwege privacy. Het bedrijf uit Cupertino zorgt er daarom met de nieuwe iOS-update voor dat het mogelijk is om de chip uit te schakelen.

Het is wel goed om te weten dat je iPhone nu niet meer continu de locatiegegevens opslaat, maar daarom de functie dus ook niet meer te gebruiken is om bluetooth en wifi te verbeteren. Je kunt de locatiechip altijd weer aanzetten door bovenstaande stappen te volgen.

