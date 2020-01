Apple houdt een Nachtmodus-fotowedstrijd: de vijf mooiste foto’s die gemaakt zijn met een iPhone 11 (Pro) in de Nachtmodus worden gebruikt in marketingcampagnes. Wil je ook een kans wagen? Met deze tips maak je de mooiste nachtmodus-foto’s.



Fotowedstrijd

Deze week kondigde Apple een fotowedstrijd aan. De vijf mooiste nachtfoto’s die gemaakt zijn met een iPhone 11, iPhone 11 Pro of iPhone Pro Max worden gebruikt als marketingfoto’s. Iedereen over de hele wereld mag deelnemen aan de wedstrijd, die duurt tot 29 januari.

De Nachtmodus is één van de belangrijkste functies van de iPhone 11-toestellen. Met de feature bundelt Apple hard- en software om in minimaal licht toch prachtige, heldere foto’s te maken. Achter de schermen worden in korte tijd meerdere foto’s gemaakt en je iPhone analyseert de foto’s om de beste elementen eruit te halen. Vervolgens worden de beste onderdelen samengevoegd, de ruis en kleur bijgesteld en zo krijg je een zo scherp en realistisch mogelijke nachtfoto te zien: iets wat je met geen enkele oudere iPhone voor elkaar krijgt.

De Nachtmodus activeren in de iPhone 11 Camera-app

Het is niet mogelijk om overal de Nachtmodus te activeren. Ten eerste is het voor de iPhone 11 alleen mogelijk om de Nachtmodus te gebruiken met de standaardlens. Bovendien werkt de Nachtmodus voor zowel de iPhone 11 als iPhone 11 Pro (Max) niet als de groothoeklens is ingeschakeld. Ook worden de flitser en Live foto’s-functie automatisch uitgeschakeld.

Alleen als je in een donkere omgeving bent, verschijnt de optie voor de Nachtmodus automatisch. Naast het flitserteken verschijnt er dan een icoon van een maantje. Als je hierop tikt is de feature ingeschakeld. Toch heb je niet alleen de software en goede lenzen nodig om een mooie foto te maken. Er zijn een aantal dingen om rekening mee te houden.

1. Houd de camera zo stil mogelijk

Zodra je de Nachtmodus hebt ingeschakeld, wordt de sluitertijd verlengd. Dat betekent dat de camera meer licht kan opvangen. Het toestel berekent aan de hand van het omgevingslicht hoe lang de sluiter open moet blijven. Dit is maximaal vijf seconden. Het is hierbij dus heel belangrijk dat je het toestel een aantal seconden zo stil mogelijk houdt.

Hoe lang je het toestel stil moet houden, zie je naast het maantje. Staat er dus “3 s”, dan moet je het toestel gedurende 3 seconden stil houden. Doe je dat niet, dan krijg je bewogen foto’s.

2. Experimenteer met licht

Als je een mooi onderwerp hebt gevonden voor je foto, kan je ook experimenteren met de Nachtmodus. Afhankelijk van de hoeveelheid licht geeft de iPhone automatisch een indicatie hoe lang je het toestel het beste stil kan houden. Je kan er ook voor kiezen om zo lang mogelijk de sluiter open te houden.

Als je de Nachtmodus hebt ingeschakeld, verschijnt boven de fotoknop de optie om te kiezen voor Auto en Max. De Auto-functie bepaalt automatisch hoe lang de sluiter open blijft. De Max-functie houdt de sluiter altijd de maximaal berekende tijd open om zoveel mogelijk licht op te vangen. Dat betekent dus wel dat je de iPhone langer stil moet houden. Het verschilt per foto of het mooi is om de sluitertijd langer of korter open te houden. Probeer het dus eens uit!

3. Gebruik een statief

Als je echt professioneel te werk wil gaan, kun je ook een statief gebruiken, zodat je zeker weet dat de foto scherper blijft. Vooral als je handmatig de sluitertijd hoger zet, werkt het heel goed om een statief te gebruiken. Hoe langer de sluitertijd, hoe meer beweging er ook wordt opgevangen. Het is dan ook haast onmogelijk om je handen voor het maximale aantal seconden compleet stil te houden.

Omdat de iPhone detecteert of het toestel stil gehouden wordt, wordt ook rekening gehouden met de hoeveelheid maximale aantal seconden om de sluiter open te houden. Wanneer de iPhone merkt dat het toestel stabiel staat, krijg je dan ook automatisch langere maximale sluitertijd, waardoor er zoveel mogelijk licht opgevangen kan worden. Als je bijvoorbeeld een foto wil maken van de sterrenhemel, is het goed om de iPhone op een statief te zetten en de maximale sluitertijd van 30 seconden te gebruiken.

4. Stilstaande onderwerpen in natuurlijk licht werken het beste

Ook al heb jij je iPhone stevig en stil in je handen vast, de Nachtmodus werkt niet optimaal als je een foto maakt van iets wat beweegt, zoals een huisdier of een kind dat niet stil kan zitten.

Ook kan een nachtfoto een te dramatisch effect hebben, omdat de kleuren te intens zijn of het contrast te hoog. Vooral met geel kunstlicht kunnen de kleuren onnatuurlijk overkomen. De Nachtmodus werkt daarom het beste als je een stilstaand onderwerp van je foto hebt dat in natuurlijk licht staat.

Meer foto-tips voor de iPhone 11-serie

Wil je weten wat je nog meer met de camera van je iPhone 11 (Pro) kan? Op iPhoned lees je nog veel meer handige tips. Zo leggen we uit hoe je een reeks foto’s maakt met de burstmode, laten we zien hoe je beeld vastlegt buiten het opnamekader of hoe je een QuickTake-video maakt.