iOS 15 preview: nieuwe iPhone-update is een evolutie, geen revolutie

We hebben de eerste testversie van iOS 15 inmiddels een paar dagen in gebruik. Het is daarom hoog tijd voor een eerste indruk. Wat vinden we tot nu toe van de nieuwe iPhone-update? Je leest het in deze preview van iOS 15.

Dit is onze iOS 15 preview

Let op: voor het maken van deze iOS 15 preview hebben we de ontwikkelaarsbèta van de update geïnstalleerd. Dit is een onaffe versie die bij vlagen (erg) instabiel is. We raden dan ook niemand aan om de bèta van iOS 15 op een iPhone te zetten die je dagelijks nodig hebt.

In deze iOS 15 preview bespreken we onze eerste indrukken van de nieuwste update. De software is nog heel ruw en veel beloofde functies zijn nog helemaal niet beschikbaar. Je moet roeien met de riemen die je hebt, en daarom behandelen we hieronder de vernieuwingen waar je wel mee aan de slag kunt.

Notificaties worden compacter

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: iOS 15 is een kleine update. Heel veel gaat er dus niet voor je veranderen. De meest visuele wijziging kom je bij de notificaties tegen.

Meldingen worden in iOS 15 compacter weergeven. Het doel van deze wijziging is dat je meer overzicht en grip op je apps krijgt. Dit is goed bedoeld van Apple, maar de uitwerking is vooralsnog een beetje slordig. Sommige apps gebruiken teveel tekst, waardoor het hele punt van meer overzicht verloren gaat.

Maak je eigen meldingenoverzicht

De overstijgende trap van compactere notificaties zijn de samenvattingen. Het was even zoeken naar deze functie, maar in het instellingenmenu van iOS 15 kom je de knop “Gepland overzicht” tegen.

Zet je deze functie aan, dan zie je niet continu afspraakherinneringen, mails en appjes, maar krijg je alleen de belangrijkste meldingen op door jou gekozen tijdstippen binnen. Je maakt als het ware een soort persoonlijke nieuwsbrief die op de ‘deurmat ploft’ wanneer jij dat wil.

Je kunt bijvoorbeeld een gepland overzicht om 08:00 en 18:00 uur instellen. In het ochtendoverzicht geef je aan dat je een samenvatting van je favoriete nieuwsapps en je bankieren-app wil. Om 08:00 uur komt je persoonlijke overzicht door de brievenbus en wordt je heel kort bijgepraat over de (voor jou) belangrijkste gebeurtenissen.

De nieuwe functie moet een eind maken aan de continue stroom van meldingen die je binnenkrijgt. Gepland Overzicht is handig om op de hoogte te blijven van (misschien) belangrijke meldingen – zoals een handige aanbieding van je favoriete winkel – die niet tijdsgebonden zijn. Meldingen die wél urgent zijn, zoals binnengekomen e-mails of oproepen, krijg je gelukkig wel direct binnen.

Meer Focus met iOS 15

De tweede belangrijke functie van iOS 15 is Focus. De reeds bestaande Niet Storen-modus wordt flink uitgebreid en krijgt er profielen bij je zelf kunt instellen. Hierdoor kun je speciale profielen aanmaken waar je iPhone zich aan houdt op het moment dat je aan het werk bent, thuis op de bank zit, of slaapt.

Een voorbeeld verduidelijkt de boel. Wanneer je aan het slapen bent, wil je waarschijnlijk niet gestoord worden door notificaties van binnenkomende e-mails, een aanbieding voor een goedkoop Uber-ritje of de nieuwste deals van Thuisbezorgd. Maar je wil wel bereikbaar zijn voor vrienden en familie, mocht er onverhoopt iets mis zijn.

Dat kun je regelen met de profielen in Focus. Deze optie zit in het instellingenmenu van iOS 15 en laat je hele specifieke instellingen maken op basis van activiteiten. Tijdens kantooruren kun je bijvoorbeeld wél werk-emails ontvangen, maar zodra de ‘persoonlijke Focus’ om 17:00 uur ingaat, worden deze berichten juist gedempt.

Focus heeft meer aandacht nodig

Het idee van Focus is goed. Het is namelijk belangrijk om ook tijd voor jezelf te nemen en lang niet iedereen wil altijd maar bereikbaar zijn. Sterker nog, veel mensen worden nerveus en gestrest van alle meldingen die als een waterval je iPhone-berichtencentrum binnenstromen.

Dat gezegd hebbende, Focus verdient nog wel wat doorontwikkeling. Je geeft nu bijvoorbeeld per app (of persoon) aan of diegene je mag storen, maar kunt geen verder onderscheid maken. Dit zou juist handig zijn voor apps waarbij de grens tussen nuttig en niet-nuttig dicht bij elkaar ligt, zoals WhatsApp.

Privacy wordt toegankelijk

Privacy is langzamerhand Apples tweede naam geworden. iOS 15 zit boordevol kleine verbeteringen die jouw online identiteit en gegevens moeten beschermen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je IP-adres (als het ware het ‘huisadres’ van je internetverbinding) te verbergen in de Mail-app. Bedrijven die jou mailen, kunnen daardoor niet je locatie traceren.

Ook Safari (waarover later meer) doet meer om jouw privédata te beschermen. Je kunt bijvoorbeeld pixels blokkeren. Apps en websites verstoppen deze kleine stukjes code om jouw online gedrag in kaart te brengen, en vervolgens gepersonaliseerde reclames te sturen.

De beste privacyverbeteringen zijn helaas nog niet beschikbaar. In de definitieve versie van iOS 15 kun je bijvoorbeeld de privacyrapporten van apps bekijken. Deze laten zien hoe nauw/onzorgvuldig apps met jouw persoonlijke gegevens omgaan. Later dit jaar gaat ook iCloud Plus, de volgende stap voor iCloud, van start.

Apples iPhone-apps in fris jasje

Met iOS 15 krijgen ook Apples eigen apps weer wat liefde. Wat ons betreft is vooral de toevoeging van Livetekst fijn. De iPhone-camera beschikt hierdoor over automatische beeldherkenning, waarmee je tekst uit de ‘echte wereld’ kunt kopiëren.

Hierdoor hoef je geen notities meer te maken, maar richt je na afloop van een vergadering of college gewoon je telefoon op het scherm om alles op te slaan. Ook kun je direct tekst vertalen, of de gekopieerde gegevens door Google halen.

De toevoeging van Livetekst is tof, maar weinig spectaculair. Google Lens heeft de functie om tekst via de camera te herkennen en kopiëren al jaren. Toch ga je in de toekomst waarschijnlijk Apples oplossing gebruiken, want deze functie zit in de standaard iPhone-camera ingebakken.

Weer-app op de schop

Ook de iPhone Weer-app is flink vernieuwd. Vorig jaar kocht Apple het team achter de populaire Dark Sky en deze weer-app gaat 1 juli uit de lucht. Het personeel is de afgelopen maanden namelijk druk bezig geweest met de voorbereidingen voor iOS 15.

De standaard Weer-app heeft een compleet nieuw design gekregen. Smaken verschillen natuurlijk, maar wat ons betreft ziet het er prachtig uit. Extra tof is dat de achtergrond dynamisch is en de huidige weersituatie uitbeeldt. Bij zomerse temperaturen prijkt dus een zonnetje boven de hemelsblauwe lucht, terwijl bij regenval de druppels naar beneden kletteren.

Safari maakt controversiële overstap

Met iOS 15 steekt Apple ook de eigen Safari-browser in een nieuw jasje. Of dit nieuwe design je bevalt, is nog maar de vraag. De browser is namelijk een stuk simpeler geworden. Aan de ene kant is het fijn dat je onderaan het scherm makkelijk op de adresbalk kunt drukken, maar aan de andere kant voelt het ietwat kaal aan.

Misschien is het gewoon een kwestie van wennen. De minimalistische vormgeving heeft namelijk ook voordelen. Je kunt bijvoorbeeld heel makkelijk tussen openstaande tabbladen springen. Dat doe je door je ene vinger even op de adresbalk te leggen, en vervolgens naar links of rechts te vegen.

En nog veel meer

Deze preview van iOS 15 is allesbehalve volledig. De iPhone-update voegt namelijk tal van kleine vernieuwingen door – denk aan updates voor CarPlay en de toevoeging van Drag & Drop – en we komen er dan ook niet aan toe om alles te bespreken.

Conclusie iOS 15 preview

iOS 15 is een evolutie en geen revolutie. De iPhone-update van 2021 zet vooral puntjes op de i en introduceert geen baanbrekende nieuwe functies, maar verbetert bestaande mogelijkheden.

De iOS 15 preview doet veel goed op het gebied van gezond omgaan met je telefoon via de Focus-modus en betere notificaties. Ook je privacy gaat erop vooruit en belangrijke Apple-apps zijn in een fris jasje gestoken.

Wanneer kun jij iOS 15 downloaden?

Dit najaar komt de iPhone 13 uit en dan rolt ook iOS 15 uit. Iedereen die nu iOS 14 op haar/zijn iPhone draait, kan straks gratis updaten. In juli verschijnt eerst nog de publieke bèta van iOS 15, die dus voor iedereen te downloaden is.

Dit najaar komt de iPhone 13 uit en dan rolt ook iOS 15 uit. Iedereen die nu iOS 14 op haar/zijn iPhone draait, kan straks gratis updaten. In juli verschijnt eerst nog de publieke bèta van iOS 15, die dus voor iedereen te downloaden is.