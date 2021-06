iOS 15: 16 kleine functies en verbeteringen die je nog niet kende

Dit najaar introduceert iOS 15 meerdere grote nieuwe functies, maar deze 16 kleine verbeteringen zijn ook de moeite waard.

Deze kleine iOS 15 functies kende je nog niet

Deze week presenteerde Apple iOS 15 en kregen we in een paar minuten de belangrijkste verbeteringen te zien.

1. Vernieuwde Apple TV Remote-app

De Apple TV afstandsbediening is vernieuwd, dus heeft Apple ook de digitale variant een opknapbeurt gegeven. Vanaf iOS 15 heeft de Remote-knop in het bedieningspaneel een aantal nieuwe knoppen en een nieuwe indeling. Daarmee lijkt de app meer op de fysieke afstandsbediening, wat het weer handiger maakt om de twee door elkaar heen te gebruiken. Grappig detail: het icoontje voor de Remote-knop is al wel gewijzigd in iOS 14.

2. iPhone overstapfunctie

Apple wil natuurlijk het liefst dat je na je iPhone weer een nieuwe iPhone koopt. Om consumenten een extra zetje in die richting te geven, is er een nieuwe optie in de Instellingen-app toegevoegd. Deze loodst je stap voor stap door het proces heen om een back-up te maken, het toestel te wissen en vervolgens de gegevens over te zetten naar een nieuwe iPhone. De functie heet ‘Prepare For Your New iPhone’ in de bèta.

3. Foto’s: foto’s uitsluiten van herinneringen

De Foto’s-app zoomt dit jaar in op de Herinneringenfunctie, waarmee je met een druk op de knop een filmpje kunt maken van specifieke mensen, gebeurtenissen of locaties. Omdat deze video’s automatisch samengesteld zijn, kunnen er ook wel eens mensen in voorkomen die je liever niet (meer) ziet. Vanaf iOS 15 kun je specifieke personen of locaties verbergen voor deze Herinneringen.

4. Spelopnames maken met een controller

Het is al langer mogelijk om je scherm op te nemen, maar iOS 15 komt specifiek gamers tegemoet. Net zoals op een PlayStation of Xbox kun je met een druk op de knop de laatste 15 seconden opnemen als een videoclip. In plaats van vooraf een opname te starten, kun je op die manier een mooie goal in FIFA of een winst in Call of Duty vastleggen als het zojuist gebeurd is.

5. Klassieke tijdkiezer keert terug

In de Klok-app veranderde Apple met iOS 14 de manier waarop je de tijd kon kiezen. Daar komt het bedrijf nu op terug, want vanaf dit najaar kun je weer ‘gewoon’ een tijdstip kiezen door met je vinger te vegen langs een rij met cijfers. Gebruikers die juist fan waren van hoe het in iOS 14 werkte, kunnen door op de cijfers te tikken het numpad laten verschijnen om de tijd handmatig in te typen.

6. Dezelfde app meerdere keren op je homescreen

Met de nieuwe Focus-modus kun je speciale homescreens maken voor je werk en privéleven. Om die reden is het nu ook mogelijk om app-iconen van dezelfde app meerdere malen op je startscherm te plaatsen. In theorie kun je hiermee dus je volledige scherm met dezelfde app vullen, al zien we daar het nut niet van in. Wel kan het bijvoorbeeld handig zijn om een app in iedere hoek van je scherm hetzelfde te laten zijn, zodat bijvoorbeeld de camera-app altijd binnen handbereik is.

7. Portretvideo en -audio in apps van derden

FaceTime gaat er flink op vooruit, maar ook andere apps met een videofunctie kunnen hier hun voordeel mee doen. De optie om de achtergrond te vervagen en geluid weg te filteren zijn de twee belangrijkste aanpassingen, die allebei ook voor apps van derden beschikbaar komen. Reken er dus maar op dat een app als Snapchat dit najaar een update krijgt om hier ook zijn voordeel mee te doen.

8. Zoek Mijn-app kan ook iPhones vinden die gereset zijn

De Zoek Mijn-app is handig voor een zoekgeraakte iPhone, maar ook bij diefstal kan de dienst van pas komen. Vanaf dit najaar wordt het makkelijker om dieven op te sporen, vanaf dan kun je ook een iPhone terugvinden die uitgeschakeld is en zelfs een toestel dat gereset is en opnieuw is ingesteld.

9. Spatialize Stereo

Naast Spatial Audio introduceert Apple dit najaar Spatialize Stereo. Daarmee kun je ook naar video’s kijken en muziek luisteren die Spatial Audio nog niet ondersteunen en toch een surround sound-effect krijgen. Spatialize Stereo ondersteunt ieder nummer, al is de kwaliteit wel minder ten opzichte van Spatial Audio.

10. Apps die je hebt verbergen in App Store

Om het zoeken in de App Store net wat makkelijker te maken, zal iOS 15 voortaan de screenshots van apps verbergen die je al geïnstalleerd hebt. Zo is er meer ruimte voor apps die je nog niet kent en kun je deze alvast bekijken voordat je er eentje aantikt.

11. Toegang tot jouw data na je overlijden

Op onze iPhones bewaren we steeds meer belangrijke gegevens en herinneringen. Daarom kan het waardevol zijn voor iemand om toegang te krijgen tot jouw iPhone als je overleden bent. Vanaf iOS 15 kun je iemand instellen die jouw ‘Digital Legacy’ of digitale nalatenschap krijgt. Deze persoon kan dan bijvoorbeeld bij je foto’s en andere gegevens als je overleden bent. Apple volgt hiermee sociale netwerken als Facebook en Twitter die soortgelijke functies hebben.

12. Verbeterde ‘Move to iOS-app’

Om meer Androidgebruikers over te halen om een iPhone te kopen, gaat Apple de ‘Move to iOS-app’ aanpakken. Vanaf iOS 15 kun je door deze app op een Android-toestel te installeren, veel meer gegevens overzetten dan eerst mogelijk was. Door simpelweg een QR-code in te scannen worden vervolgens foto’s, bestanden, folders en toegankelijkheidsinstellingen van een Android naar een iPhone overgezet, zonder dat de gebruiker hier iets handmatig voor hoeft in te stellen.

13. Homescreens opnieuw ordenen

Een opgeruimd homescreen is altijd een pluspunt, maar met widgets staan deze schermen eerder vol dan ooit. Grote kans dus dat je inmiddels meerdere thuisschermen hebt. Deze kun je vanaf iOS 15 handmatig ordenen, om zo niet individuele apps maar een volledig homescreen naar voren of achteren te verschuiven.

14. Tekstformaat per app instellen

Sinds vorig jaar kun je een knop aan het bedieningspaneel toevoegen waarmee je de tekstgrootte van de software snel kunt veranderen. iOS 15 gaat een stapje verder door aan deze optie een nieuwe knop toe te voegen. Hiermee kies je snel of je de tekstgrootte overal of alleen in de specifieke app wilt aanpassen.

15. Vergrootglas keert terug

Als je de cursor verplaatste in iOS 12 of ouder, verscheen er een klein vergrootglas boven de tekst om nauwkeuriger de cursor een nieuw plekje te geven. Net als de aanpassing van de Klok-app keert ook deze functie weer terug dit najaar. Het vergrootglas is iets subtieler vormgegeven maar heeft dezelfde functie.

16. Apps vanuit spotlight naar homescreen

Met de Spotlight-functie kun je snel een specifieke app vinden, zelfs als deze ergens weggestopt zit in een folder. Voortaan kun je rechtstreeks vanuit deze zoekresultaten een app icoon ingedrukt houden en slepen, om hem vervolgens een nieuw plekje op je homescreen te geven.

