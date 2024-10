Apple loopt twee jaar achter wat AI betreft – aldus Apple zelf

Volgens medewerkers van Apple loopt het bedrijf twee jaar achter op de ontwikkeling van AI. Maar waarom eigenlijk?

Apple ligt twee jaar achter wat AI betreft – aldus Apple zelf

In de meest recente nieuwsbrief van Apple-kenner Mark Gurman is te lezen dat sommige Apple-medewerkers vinden dat het bedrijf twee jaar achterloopt op de ontwikkeling van AI. Maar waarom?

Apple heeft de AI-functies al tijdens WWDC24 in juni voor het eerst gepresenteerd. Dit was de eerste stap van het bedrijf in de wereld van AI. Met Apple AI komen er best veel interessante functies naar de iPhone, denk daarbij aan een verbeterde Siri, Genmoji waarmee je zelf emoji’s maakt en je iPhone kan automatisch samenvattingen maken van notificaties en e-mail.

Apple’s AI maakt vooral gebruik van modellen die op de iPhone zelf draaien. Maar dat betekent wel dat de systeemeisen behoorlijk pittig zijn. Je hebt er een A17-chip of beter voor nodig. Die vind je in de iPhone vanaf de iPhone 15 Pro (Max) en in de iPad mini 7 (2024). Daarnaast moet je apparaat 8GB aan werkgeheugen bezitten. Maar omdat Apple Intelligence op je iPhone draait, zit er ook een limiet aan de hoeveelheid informatie die het kan bevatten.

Om die reden is Apple een samenwerking begonnen met OpenAI. Hiermee heeft de iPhone ondersteuning voor (enorm populaire) ChatGPT gekregen. Het mooie is dat je ChatGPT niet per se hoeft te gebruiken. Maar als je dat wel wilt, je deze optie hebt.

Volgens Mark Gurman heeft onderzoek van Apple laten zien dat ChatGPT zo’n 25 procent accurater is dan Siri. Daarnaast kan de slimme chatbot zo’n 30 procent meer vragen beantwoorden. Hij zegt daarna wel dat ‘sommige Apple-medewerkers vinden dat AI meer dan twee jaar achterloopt op de grootste concurrenten’.

Toch hoeft dat niet zo heel erg te zijn. In het verleden heeft Apple ook bij andere apps waarbij ze achterliepen een flinke inhaalslag gemaakt. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Apple Kaarten, dat inmiddels flink beter is geworden. Ook denkt Gurman dat Apple de concurrentie in de toekomst nog wel kan inhalen op AI-gebied.

Daarnaast zei Gurman dat tegen 2026 elk Apple-apparaat met een scherm ondersteuning krijgt voor Apple Intelligence. Het is alleen nog wel even de vraag wanneer we in de EU hiermee aan de slag kunnen gaan. Want tot dat moment daar is, loopt Apple met hun AI hier zeker nog achter op de concurrentie.