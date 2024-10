AirPods Pro 2 of Sony WF-1000XM5: welke oordopjes zijn je geld waard

Ben je van plan om een nieuw paar oordopjes te kopen, maar weet je nog niet welke je moet kiezen? iPhoned helpt je door de belangrijkste verschillen tussen de AirPods Pro 2 en de Sony WF-1000XM5 voor je op een rij te zetten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat zijn de verschillen: AirPods Pro 2 vs Sony WF-1000XM5

De AirPods Pro 2 en de Sony WF-1000XM5 verschillen niet alleen in design, maar ook in functionaliteit. Deze verschillen kunnen de doorslag geven bij jouw aankoop. Uiteraard speelt de prijs ook een belangrijke rol. iPhoned heeft de belangrijkste verschillen tussen beide oordopjes voor je onder elkaar gezet.

Minimalistisch versus ergonomisch design

De AirPods Pro 2 hebben een strak en minimalistisch ontwerp met siliconen oortips voor een comfortabele in-ear pasvorm. Ze zijn compact, licht en hebben touch-bediening op de steel, wat zorgt voor een subtiele, stijlvolle uitstraling. Het design is eenvoudig en past goed bij de andere Apple-producten.

De Sony WF-1000XM5 hebben daarentegen een iets groter, ergonomisch ontwerp met schuimrubberen tips die zich naar het oor vormen voor een betere afdichting en comfort. De besturing is op de oordoppen zelf geplaatst en de uitstraling is moderner en robuuster, met een focus op een premium look.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De een nét iets beter dan de ander

De AirPods Pro 2 passen het geluid automatisch aan op basis van de pasvorm in je oren, wat zorgt voor een persoonlijke luisterervaring. De Sony WF-1000XM5 biedt daarentegen hoge-resolutie audio via een speciale Bluetooth-verbinding, wat zorgt voor een rijk en gedetailleerd geluid.

Over het algemeen hebben de Sony-oordopjes een diepe bas en heldere hoge tonen, terwijl de AirPods Pro 2 bekend staan om hun natuurlijke geluid, vooral in combinatie met andere Apple-apparaten.

Als het gaat om connectiviteit zijn de AirPods Pro 2 het beste voor Apple-apparaten, terwijl de Sony oordopjes werken met zowel iOS als Android. Beide hebben touch-bediening en zijn bestand tegen spatten van water en zweet. Dit maakt ze geschikt voor gebruik tijdens het sporten of in lichte regen.

Batterijduur van maximaal 24 uur of 30 uur?

De AirPods Pro 2 bieden tot 6 uur luistertijd met actieve ruisonderdrukking (ANC) ingeschakeld. Met de oplaadcase kan de totale luistertijd oplopen tot 30 uur. De case kan draadloos worden opgeladen via MagSafe of een standaard Qi-oplader, en ook met een Lightning-kabel.

De Sony WF-1000XM5 hebben daarentegen een langere luistertijd van 8 uur op een volledige lading met ANC ingeschakeld. De totale luistertijd met de oplaadcase komt neer op 24 uur. De case ondersteunt zowel usb-c opladen als draadloos opladen.

Beide modellen hebben een oplaadcase, maar de AirPods Pro 2 hebben een langere totale luistertijd dankzij de extra capaciteit van de case. Daarnaast zijn beide oordopjes uitgerust met draadloze oplaadmogelijkheden, maar de AirPods Pro 2 hebben nét wat meer opties voor het draadloos opladen.

Kleine verschillen in prijs

De AirPods Pro 2 hebben een adviesprijs van 279 euro. De Sony WF-1000XM5 hebben een adviesprijs van 320 euro en zijn daarmee een flink stuk duurder dan de Apple-oordopjes. Gelukkig zijn beide oordopjes regelmatig met flinke korting te koop. Op zoek naar de AirPods Pro 2? In onderstaande prijsvergelijker hebben we de beste deals voor de AirPods Pro 2 voor je verzameld!

Ga je liever voor de oordopjes van Sony? Ook deze zijn momenteel flink afgesprijsd waardoor ze ongeveer evenveel kosten als de AirPods Pro 2. De beste deals voor de Sony WF-1000XM5 hebben we hieronder voor je uitgezocht.

Ga je liever voor het nieuwste model? Onlangs bracht Apple ook de nieuwe AirPods 4 uit. Deze nieuwe AirPods 4 met ruisonderdrukking zijn een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar draadloze oordopjes, maar niet houdt van het gevoel van traditionele in-ear modellen.

Ze bieden een mooie balans tussen comfort en functionaliteit. Voor een prijs van 199 euro krijg je daarom zeker waar voor je geld. Benieuwd naar meer details over deze nieuwe oordopjes? Lees er alles over in deze review.

Conclusie: AirPods Pro 2 vs Sony WF-1000XM5

Als je een Apple-gebruiker bent, bieden de AirPods Pro 2 een naadloze integratie met al je apparaten, samen met een strak en minimalistisch ontwerp. Met functies zoals Adaptive EQ voor een optimale geluidskwaliteit en een totale luistertijd van 30 uur met de oplaadcase, zijn ze ideaal voor dagelijks gebruik. De draadloze oplaadmogelijkheden via MagSafe voegen extra gebruiksgemak toe.