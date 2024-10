iPad mini 7 heeft aangepast scherm (en lost belangrijk probleem op)

De iPad mini 6 had een belangrijk hardwareprobleem met het scherm, maar dat is bij de iPad mini 7 opgelost. De tablet heeft geen last meer van jelly scrolling.

iPad mini 7

Apple heeft een nieuwe generatie van de iPad mini aangekondigd! De iPad mini 7 heeft vooral onder de motorkap een update gekregen, want het toestel draait op de A17 Pro-chip. Dat is een grote stap, want de iPad mini 6 moest het nog doen met de A15 Bionic-chip. De kleine tablet werkt met Apple Intelligence dankzij de nieuwe processor. Daarnaast heeft Apple veranderingen doorgevoerd bij het scherm van de iPad mini 7.

Bij de iPad mini 6 hadden veel gebruikers problemen met het scherm van de tablet. Zij klaagden over ‘jelly scrolling’. Hierbij ververst het scherm aan de ene kant sneller dan aan de andere kant, door een verschil in de verversingsfrequentie. Dit is vooral storend als je het eenmaal hebt opgemerkt. Volgens Apple is jelly scrolling normaal bij lcd-displays, maar het hardwareprobleem is naar verluidt toch verholpen bij het scherm van de iPad mini 7.

Vernieuwd scherm

Volgens geruchten heeft Apple veranderingen doorgevoerd bij het scherm van de iPad mini 7, die jelly scrolling moeten verminderen of voorkomen. Het probleem met jelly scrolling is vooral zichtbaar als je de iPad mini 6 in portretmodus gebruikt. Apple heeft de richting van het scherm daarom aangepast bij de iPad mini 7. Op die manier is het verschil in verversingssnelheid niet zichtbaar als je de tablet verticaal gebruikt.

Dat is een belangrijke verandering in de hardware van de iPad mini 7, waar Apple vooralsnog officieel niks over heeft gezegd. Het bedrijf heeft geen veranderingen aangekondigd bij het scherm van de nieuwe iPad mini. Op papier beschikt de iPad mini 7 over hetzelfde lcd-scherm als de iPad mini 6, maar er lijken dus toch verbeteringen in de hardware te zijn doorgevoerd. Goed nieuws dus, want zo heb je bij de tablet geen last meer van jelly scrolling.

Release van de iPad mini 7

Bij de iPad mini 7 heeft Apple verder weinig veranderingen doorgevoerd. De tablet heeft nagenoeg hetzelfde design als de zesde generatie, met een 8,3-inch display en kleuren als sterrenlicht, paars en spacegrijs. Nieuw is de blauwe uitvoering, die geldt als vervanging voor de roze variant bij de iPad mini 6. De tablet komt nu standaard met 128 GB aan opslagruimte en heeft naar verluidt 8 GB aan werkgeheugen.

Dat de iPad mini 7 meer opslagruimte heeft zie je helaas ook terug in de prijs, want Apple vraagt 609 euro voor de kleine tablet. Dat is veel geld, maar daarvoor heb je wel een enorm krachtige tablet die nog jaren meegaat. Zeker met de ondersteuning voor Apple Intelligence is de iPad mini 7 een toestel voor de toekomst. Wil jij de nieuwe iPad mini kopen? De pre-order is al begonnen, de officiële release is op woensdag 23 oktober. Bestel de tablet vast hier, zodat de iPad mini woensdag meteen bij je thuis wordt afgeleverd: