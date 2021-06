CarPlay in iOS 15: 5 nieuwe functies voor onderweg

Berichten gewoon laten voorlezen, een veel mooier design voor Apple Kaarten en meer: deze verbeteringen brengt iOS 15 naar CarPlay,

5 verbeteringen voor CarPlay in iOS 15

1. Siri leest berichten voor

Achter het stuur moet je je ogen op het stuur houden, en dus niet naar het dashboard turen. Daarom kan Siri in iOS 15 binnengekomen berichten voorlezen. De ‘digitale butler’ vertelt eerst wie je een bericht heeft gestuurd en leest het daarna voor.

Klinkt top, toch? Een nadeel is dat Siri alleen berichten via iMessage kan voorlezen. Ook is het jammer dat deze functie pas op een later moment naar iOS 15 komt, en niet direct bij uitkomst al bruikbaar is.

2. Nieuw gezicht voor Apple Kaarten

Apple Kaarten – door sommigen Apple Maps genoemd – begon als het lelijke (en vooral klunzige) eendje in navigatieland, maar is inmiddels een degelijk alternatief voor andere populaire apps. iOS 15 maakt hierin de volgende stap door de Kaarten-app een fris uiterlijk te geven.

Het lettertype is iets dikker, de kleuren zijn feller (en daardoor duidelijker) en de kaart zelf is meer donkerblauw, in plaats van grijs. Ook handig: de stemnavigatie kan voortaan ook alleen de waarschuwingen voorlezen. Zo hoor je niet bij elke bocht dat je hier rechts of links moet, maar wordt je wel op de hoogte gehouden van eventuele gevaren onderweg.

3. Ogen op de weg met Focus

iOS 15 brengt Focus naar de iPhone. Deze functie dempt meldingen op een slimme manier, waardoor je tijdens het werk bijvoorbeeld geen persoonlijke notificaties binnenkrijgt, en vice versa. Focus doet dus wat de naam doet vermoeden: ruis verminderen en je aandacht richten op dat wat écht belangrijk is (op dat moment).

Focus komt met iOS 15 ook naar CarPlay. Je kunt hierbij zelf kiezen van welke apps of personen je onderweg wel/geen meldingen wil ontvangen. Stuurt iemand je een berichtje dat niet door jouw Focus heen komt? Dan wordt diegene op de hoogte gesteld dat jij geen melding hebt ontvangen, maar dat het berichtje wel is aangekomen.

4. Nieuwe wallpapers

CarPlay krijgt er met iOS 15 ook nieuwe wallpapers bij. Deze hebben wel wat weg van de standaard iOS 15-wallpapers. Je kunt de nieuwe achtergronden zelf aanpassen via het instellingenmenu van CarPlay.

5. iPhone vervangt je autosleutels

CarKey werd met iOS 14 geïntroduceerd en zorgt ervoor dat je je auto kunt ontgrendelen en starten met enkel en alleen je iPhone. iOS 15 maakt CarKey vooral wat slimmer. Je kunt de auto voortaan alleen starten als je telefoon in de wagen ligt én het wordt onmogelijk om de deuren te vergrendelen als je telefoon nog in de auto is.

Dit is natuurlijk heel futuristisch, maar de kans is groot dat je nog weinig aan CarKey hebt. De functie wordt vooralsnog alleen ondersteund door een paar modellen van BMW.

iOS 15 release is dit najaar

Vanaf dit najaar kun je iOS 15 downloaden. De nieuwe iPhone-update rolt ongeveer gelijktijdig uit met de opvolger van de iPhone 12. We verwachten de iPhone 13, zoals de weinig verrassende naam van deze telefoon luidt, in september. Dit toestel draait bij uitkomst op iOS 15, maar de update komt naar alle iPhones die nu op iOS 14 draaien.

