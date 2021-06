iCloud wordt iCloud Plus en zet in op privacy: 4 verbeteringen op een rij

iCloud krijgt een nieuwe naam. iCloud Plus doet alles wat je gewend bent, maar dan beter. Vooral je privacy gaat er flink op vooruit. Dit zijn de belangrijkste functies van iCloud Plus.

Hoe iCloud Plus je privacy gaat verbeteren

Afgelopen maandag presenteerde Apple al haar nieuwe softwareversies. Ster van de avond was iOS 15 – de nieuwe iPhone-update – maar tussen neus en lippen door werd ook een belangrijke aankondiging voor iCloud gedaan.

Apples opslagdienst gaat namelijk op de schop. Tenminste, een soort van. De cloudopslagdienst wordt later dit jaar omgedoopt naar iCloud Plus (of zoals sommigen schrijven: iCloud+).

Het slechte nieuws is dat je niet meer opslagruimte krijgt. 5GB blijft de limiet voor gratis leden. Het goede nieuws is dat iCloud Plus veel meer gaat doen om je privacy te waarborgen, kijk maar.

1. Private Relay

Het is voor Apple vloeken in de kerk, maar het komt erop neer dat het bedrijf een Virtual Private Network (VPN) heeft gemaakt. Een VPN zorgt ervoor dat je anoniemer kunt internetten. Je verkeer wordt bijvoorbeeld versleuteld en omgeleid, zodat niemand weet welke websites je bezoekt.

iCloud Plus krijgt een ingebouwde VPN, maar noemt het Private Relay. Volgens Apple kunnen anderen hierdoor niet langer je IP-adres (vergelijkbaar met het huisadres van je internetverbinding), locatie en browsegeschiedenis inkijken.

Ook wordt het voor marketeers een stuk lastiger gemaakt om een persoonlijk profiel van jou op te bouwen en je zo te bestoken met persoonlijke reclames. Pixels – kleine stukjes code die op veel websites staan – worden namelijk automatisch geblokkeerd. Tenminste, als je via Apples eigen Safari-browser internet.

2. E-mailadres verbergen

Ook nieuw in iCloud Plus: je kunt straks je echte e-mailadres verbergen door een tijdelijk adres te gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld bij eenmalige diensten inloggen zonder je persoonlijke mail te hoeven afgeven.

3. Veilige camerabeelden

Heb jij een beveiligingscamera met HomeKit? Dan kan iCloud Plus de camerabeelden versleuteld opslaan. Dat is handig, want op die manier kun alleen jij de beelden bekijken. Zelfs Apple (of de maker van je camera) kan niet meekijken. Tof detail: de opslag van deze versleutelde opnames gaat niet ten koste van je iCloud-opslag.

4. Eigen domein aanmaken

Hoe cool is het om je eigen e-mailadres te hebben? Dankzij iCloud Plus kun je straks je eigen iCloud-domein aanmaken.

Nu eindigen de adressen nog standaard op @icloud.com, maar later dit jaar kun je het gedeelte achter het apenstaartje zelf instellen. Zo kun je bijvoorbeeld je eigen naam als e-maildomein gebruiken: dit ziet er chiquer uit op een visitekaartje dan een standaard iCloud-adres.

Hoeveel kost iCloud Plus?

De prijzen van iCloud Plus blijven hetzelfde Dit najaar, wanneer iOS 15 voor iedereen beschikbaar is én de iPhone 13 wordt aangekondigd, worden betalende iCloud-leden automatisch overgezet. Je hoeft hiervoor dus niets te doen.

Opslag Europrijs per maand 50GB 0,99 200GB 2,99 2TB (2000GB) 9,99

Gebruik je nu het gratis instappakket van iCloud met maximaal 5GB opslagruimte? Dan gaan bovenstaande functies helaas aan je neus voorbij. Je kunt er bijvoorbeeld wel voor kiezen om het 50GB-pakket te nemen, dat nog geen euro per maand kost. Ook kun je voor Apple One gaan, de bundel waarbij je Apple-diensten voordeliger in huis haalt.

Meer over iOS 15

Apple-fans gaan een lekker najaar tegemoet. Niet alleen wordt dan de opvolger van de iPhone 12 aangekondigd, ook kunnen we dan aan de slag met alle nieuwe softwareversies.

iOS 15 komt uit voor alle telefoons die nu iOS 14 draaien. De update brengt FaceTime (eindelijk) naar Android, verbetert het meldingenscherm en helpt je focussen. In ons artikel van iOS 15-functies zetten we alle vernieuwingen op een rij.

Ook nieuw: watchOS 8 en macOS 12. De Apple Watch en Mac krijgen wat meer bescheiden updates, die desondanks wel heel handig zijn. Dankzij Universal Control kun je bijvoorbeeld meerdere Apple-apparaten (zoals een iPad én Mac) tegelijk bedienen.

