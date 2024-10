WhatsApp heeft er nieuwe (camera)functies bij in iOS 18: dit zijn ze

Updaten maar! Er is een nieuwe versie van WhatsApp beschikbaar, die nieuwe iOS 18-functies naar de chatdienst brengt. Dit zijn ze.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe versie WhatsApp

Er is een update beschikbaar voor WhatsApp! De chatdienst krijgt er speciale functies bij, die enkel te gebruiken zijn als je iPhone op iOS 18 draait. Apple bracht iOS 18 in september uit, waarmee je veel meer vrijheid hebt bij het indelen van het beginscherm van je iPhone. Zo heb je meer mogelijkheden bij het plaatsen en instellen van widgets. Na de update heeft WhatsApp ondersteuning voor deze features in iOS 18.

Met de nieuwe softwareversie kun je in iOS 18 verschillende widgets van WhatsApp toevoegen aan je beginscherm. Op deze widgets zijn je recentste chatgesprekken te zien, zodat je met één tik op je beginscherm het gesprek kunt openen. Je bepaalt zelf hoe groot de widget is, je kunt daarbij kiezen uit een vierkante of rechthoekige vorm. Bij de kleinere versie zie je de twee recentste chats, de grotere widget toont de vier recentste gesprekken.

WhatsApp krijgt meer camerafuncties

Heb je iOS 18 geïnstalleerd op je iPhone en gebruik je regelmatig WhatsApp? Dan kun je vanaf de nieuwste softwareversie widgets van de app toevoegen. Dat doe je door het beginscherm van je iPhone langer ingedrukt te houden en op ‘Wijzig > Voeg widgets toe’ linksboven te tikken. Kies daar voor WhatsApp, bepaal de grootte van de widget en plaats de snelkoppeling op je beginscherm. Zo heb je direct toegang tot je recentste chats.

Dat is niet alles, want WhatsApp krijgt er ook een functie bij voor gebruikers die geen iOS 18 hebben. De camera heeft meer mogelijkheden bij het in- en uitzoomen als je foto’s of video’s maakt via WhatsApp. Je kunt nu van 0.5x tot 3x zoomen met de camera. Deze optie krijg je zodra je de camera opent in de app zelf. Naast de sluiterknop vind je daar een grijs bolletje met de zoomfunctie die je op dat moment gebruikt. Tik op het bolletje om te wisselen tussen verschillende standen.

WhatsApp heeft de update inmiddels voor iedereen uitgebracht, dus je kunt de app nu bijwerken via de App Store. De nieuwste softwareversie is nummer 24.21.81. Heb je de update geïnstalleerd? Dan kun je widgets toevoegen van WhatsApp en met iOS 18 de grootte van deze widgets ook aanpassen. Dat laatste is niet mogelijk als je iPhone draait op iOS 17 of lager, want Apple heeft deze functie pas geïntroduceerd bij iOS 18.

De zoomfuncties zijn wel voor alle gebruikers beschikbaar, zodat het gemakkelijker is om in- of uit te zoomen als je de camera in WhatsApp gebruikt. Let daarbij wel op, want niet alle iPhones beschikken over dezelfde zoomfuncties. Zo kan de iPhone 16 Pro (Max) tot 5x optisch inzoomen, bij de iPhone 16 (Plus) is dat tot 2x. Je kunt dus wel inzoomen, maar de kwaliteit is dan minder goed. Ben je enthousiast over de update voor WhatsApp en wil je meer weten over de app? Lees dan hier welke functies je snel moet uitzetten in WhatsApp!