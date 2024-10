iPhone 16 batterij is snel leeg: dit is er aan de hand

Sommige iPhone 16-gebruikers klagen dat de batterij toch wel écht snel leeg is. Het probleem lijkt vooral voor te komen sinds de update naar iOS 18.

iPhone 16 batterij snel leeg

Volgens Apple heeft de iPhone 16 een betere batterij gekregen, maar sommige gebruikers melden juist het tegenovergestelde. De problemen komen voor bij elk van die vier iPhone 16-modellen.

Al sinds iOS 18 klagen sommige gebruikers op Reddit dat de batterij van hun iPhone snel leeg is. Maar sinds de iPhone 16 uit is zijn er een flink meer klachten bij gekomen. De iPhone 16-gebruikers klagen vooral dat de batterij snel leeg als ze de iPhone níét gebruiken.

In een van de berichten is te lezen dat de batterij van de iPhone 16 Pro tegen de middag nog maar 60 procent was, zonder dat ze er veel mee deden. Dat terwijl de iPhone ’s ochtends tot 100 procent was opgeladen.

Een andere gebruiker klaagde dat hun iPhone elke vijf minuten een procent van de batterijlading kwijtraakte. Dat terwijl de iPhone niet gebruikt werd. Het probleem stopte toen de eigenaar de iPhone oppakte en ging gebruiken.

In een ander berichte op Reddit is te lezen dat een gebruiker zelf wat onderzoek heeft gepleegd. Hij vergeleek daarbij een iPhone 16 Pro met een iPhone 14 Pro. En gebruikte beide iPhones op dezelfde manier. De iPhone 16 Pro was naar 58 procent gezakt terwijl de iPhone 14 Pro toen nog 85 procent over had.

Na een update van iOS komen klachten over de batterij elke keer terug, zo ook weer bij de iPhone 16. Dit komt omdat de iPhone na het installeren van een nieuwe iOS-update nog behoorlijk wat taken op de achtergrond aan het uitvoeren is. Dit kan soms meerdere dagen duren en dat heeft natuurlijk invloed op de batterij. Hier kun je zelf verder niet veel aan doen.

Zo doe je toch wat langer met de batterij

Om toch wat meer uit de batterij te halen kun je de twee onderstaande instellingen aanpassen.

Gebruik de ‘Energiebesparingsmodus’ (‘Instellingen > Batterij > Energiebesparingsmodus’) wanneer je zoveel mogelijk de iPhone-batterij wilt besparen;

Zet ook de helderheid van het scherm wat lager, want een erg helder scherm is vaak een van de grootste batterijverslinders. Dat doe je in het Bedieningspaneel (het Bedieningspaneel open je door vanaf de rechterbovenkant van het scherm omlaag te vegen. Bij een iPhone met Touch ID veeg je van onderaan het scherm naar boven).

Heeft jouw iPhone 16 ook problemen met de batterij? Laat het ons weten in de reacties.