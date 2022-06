WWDC 2022 terugkijken: hier bekijk je de keynote opnieuw

Heb je de keynote van WWDC 2022 gemist? Geen probleem! Wij vertellen je precies waar je de opening van de WWDC 2022 kunt terugkijken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WWDC 2022 terugkijken: dat doe je hier

Apple heeft tijdens de opening van de WWDC veel aangekondigd. Tim Cook introduceerde eindelijk het langverwachte iOS 16, iPadOS 16 komt eraan en WatchOS 9 kregen we ook nog te zien.

Heb je de opening gemist en wil je de WWDC 2022 nog een keer terugkijken? Dat kan! De volledige keynote is op het YouTube-kanaal van Apple terug te vinden, net als een aantal andere video’s.

Zo vind je hier niet alleen de volledige keynote van WWDC 2022, maar zijn er ook kortere video’s te vinden met de belangrijkste aankondigingen. De volledige keynote van WWDC 2022 bekijk je hieronder.

Bijgepraat in drie minuten

Heb je geen tijd voor het terugkijken van de hele keynote van WWDC 2022? Check dan de volgende verkorte video. Hierin ben je in een paar minuten weer helemaal up-to-date met de belangrijkste aankondigen.

Belangrijkste aankondigingen WWDC 2022

Geen tijd voor het terugkijken van de WWDC 2022 keynote? Dan praten we je even heel snel bij. De grootste aankondiging van de keynote was toch wel iOS 16. Apple brengt eerst de ontwikkelaarsbèta van iOS 16 uit. In juli volgt er dan een publieke bèta. De échte update komt dan in het najaar uit. Wil je weten wanneer je zelf iOS 16 kunt downloaden? Lees dan onderstaand artikel even door.

Lees meer: iOS 16: wanneer kan je de update downloaden?

Daarnaast kregen we tijdens de presentatie ook een nieuwe MacBook Air 2022 te zien (nu met M2-chip en kleurtjes) en een nieuwe versie van MacOS genaamd Ventura. Wil je weten wat Apple dit jaar nog meer van plan is? Bekijk dan het artikel hieronder!

Lees meer: dit kondigde Apple aan tijdens WWDC 2022

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.