iPhone 17 krijgt nóg groter scherm (met deze afmetingen) 

Apple heeft het scherm van de iPhone de afgelopen jaren steeds groter gemaakt, maar gaat bij de iPhone 17 nóg een stap verder. Dit zijn de verwachte afmetingen!

iPhone 17 scherm

Slecht nieuws als je een liefhebber bent van smartphones met kleinere displays, want Apple is naar verluidt van plan om het scherm van de iPhone 17 nóg groter te maken. Het bedrijf heeft de schermafmetingen van de iPhones de laatste jaren geleidelijk vergroot. Waar de iPhone 13 mini nog een 5,4-inch display had, is dat bij de iPhone 16 Pro Max inmiddels 6,7 inch. De standaardmodellen hebben sinds 2020 een 6,1-inch scherm.

Volgens geruchten komt daar bij de iPhone 17 verandering in. Het instapmodel van de iPhone krijgt waarschijnlijk een 6,3-inch display, dat iets groter is dan het scherm van de iPhone 16. Eerder deelde Ross Young, expert op het gebied van displays, soortgelijke verwachtingen voor het scherm van de iPhone 17. Voor een kleiner scherm ben je in 2025 aangewezen op de iPhone 16e, die wel nog beschikt over een 6,1-inch display.

Grotere displays

Helemaal verrassend is het nieuwe schermformaat van de iPhone 17 niet. Bij de iPhone 16 Pro voerde Apple in 2024 soortgelijke veranderingen door. Waar de iPhone 15 Pro beschikte over een 6,1-inch scherm, werd dat bij de iPhone 16 Pro een display van 6,3 inch. Hetzelfde scherm komt dit jaar dus naar de iPhone 17, waardoor de reguliere iPhone en het Pro-model voor het eerst sinds 2023 weer dezelfde schermafmetingen krijgen.

De displays van de iPhone 17 Air en de iPhone 17 Pro Max krijgen wél verschillende afmetingen. Het is de verwachting dat de compleet nieuwe iPhone 17 Air een scherm van 6,6 inch krijgt. Bij de iPhone 17 Pro Max wordt dat een 6,9-inch display, zoals we afgelopen jaar ook bij de iPhone 16 Pro Max zagen. Alleen het scherm van de reguliere iPhone wordt dus een slag groter in 2025.

Release van de iPhone 17

Naast het grotere scherm voert Apple nog veel meer veranderingen door bij de iPhone 17. De nieuwe iPhone krijgt volgens geruchten eindelijk ProMotion, door een verbeterde verversingssnelheid van 120Hz. Aan de voorzijde zien we nog een verbetering, want de telefoon krijgt een 24-megapixel frontcamera. Bij de iPhone 16 is dat nog een 12-megapixelcamera, waardoor de iPhone 17 veel scherpere foto’s en video’s maakt.

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17, want Apple kondigt de nieuwe iPhones traditiegetrouw aan in september. Die maand presenteert Apple de iPhone 17-serie, Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3. Dan weten we ook zeker welke nieuwe functies naar de iPhone 17 komen én hoe groot het scherm daadwerkelijk wordt. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de iPhone 17!