iOS 26 komt met een vernieuwde Foto’s-app: zo ziet dat eruit

De app Foto’s is in iOS 18 al flink vernieuwd, maar in iOS 26 volgen er nog meer veranderingen – we laten zien wat je ervan kunt verwachten.

iOS 26 heeft een vernieuwde Foto’s-app

Het nieuwe ontwerp van iOS 26 komt ook naar de meeste Apple-apps. De app Foto’s krijgt daarnaast nog meer veranderingen. We zetten ze voor je op een rij.

Liquid Glass

Het nieuwe ‘Liquid Glass’-ontwerp van iOS 26 zien we dus ook overal terug in de app Foto’s. Foto’s en video’s blijven het visuele middelpunt van de app, waardoor Liquid Glass in de app Foto’s niet zo uitgebreid wordt gebruikt als in sommige andere apps. Desalniettemin is het een mooie vernieuwing waar je niet omheen kunt.

Tabbladen

Toen Apple de Foto’s-app in iOS 18 grondig vernieuwde, was de navigatie de grootste verandering. De vertrouwde tabbalk verdween. In plaats daarvan koos Apple voor een interface met één scherm. Na veel ontevreden reacties brengt Apple de tabbalk in iOS 26 weer terug.

Het is geen volledige terugkeer naar hoe het vóór iOS 18 was, maar het lijkt er wel weer op. Er zijn nu drie tabbladen: Bibliotheek (Library), Verzamelingen (Collections) en Zoeken. Bibliotheek werkt op dezelfde manier als in oudere versies van de app en Verzamelingen brengt alle nieuwe, aanpasbare secties samen die in iOS 18 zijn geïntroduceerd.

Ruimtelijke scènes (Spatial scenes)

Een van de opvallende kenmerken van visionOS 2 vorig jaar was de mogelijkheid om je foto’s een ruimtelijk effect te geven. Nu brengt iOS 26 die mogelijkheid naar je iPhone via de Foto’s-app.

Wanneer je een foto bekijkt, is er een nieuwe knop in de rechterbovenhoek waarmee je een ‘Spatial Scene’-versie van de afbeelding kunt bekijken. In wezen geeft dit je foto diepte, zodat je kunt pannen om verschillende dimensies te zien. Het is vooral leuk om deze functie te gebruiken voor de achtergrond van het vergrendelingsscherm.

Meer aanpasmogelijkheden

Het nieuwe tabblad Verzamelingen biedt nog meer aanpassingsmogelijkheden dan voorheen. Je kon al volledig aanpassen en herschikken welke secties in je Foto’s-app worden weergegeven, maar iOS 26 voegt het volgende toe:

Nieuwe weergave-instellingen voor je verzamelingen. De optie om individuele verzamelingen samen te vouwen en uit te vouwen.

Je kunt nu op de drie puntjes bovenaan het tabblad Verzamelingen tikken om drie weergaveopties te openen. Vervolgens kun je alle collecties uniform maken qua grootte (allemaal klein of allemaal groot). Je kunt ook de standaardinstelling behouden, waardoor bepaalde collecties visueel meer opvallen dan andere. De mogelijkheid om bepaalde secties tijdelijk te verbergen, moet het navigeren door de verzamelingweergave ook gemakkelijker maken.

De Foto’s-app in iOS 26

De update van de Foto’s-app in iOS 26 laat zien dat Apple de app verder ontwikkelt en tegelijkertijd een aantal vertrouwde functies terugbrengt. De update bevat niet zoveel nieuwe functies als in iOS 18, maar na die ingrijpende veranderingen is een beetje stabiliteit misschien wel wat de meeste gebruikers het liefst willen. De nieuwe versie van de Foto’s-app komt in september beschikbaar voor het grote publiek.