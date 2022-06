iOS 16: wanneer kan je de update downloaden?

Apple heeft tijdens de WWDC de nieuwe versie van iOS 16 laten zien, maar wanneer kan je de update downloaden? iPhoned vertelt het je!

Wanneer iOS 16 downloaden

Apple heeft dit jaar al veel laten zien tijdens de opening van de WWDC (Worldwide Developers Conference). Net als altijd trapte Apple af met een flinke keynote. Tijdens deze presentatie kondigde het bedrijf nieuwe softwareversies voor vrijwel alle apparaten aan.

De grote update van dit jaar wordt iOS 16, maar wanneer kan je de nieuwe update eigenlijk downloaden? Net na de WWDC is het alleen mogelijk voor ontwikkelaars om de ‘developer bèta’ van iOS 16 te downloaden. In juli komt dan de publieke bèta van iOS 16 voor iedereen beschikbaar.

Echte iOS 16-release na aankondiging iPhone 14

De uiteindelijke release van iOS 16 volgt dan op het moment dat Apple de iPhone 14 toestellen gaat aankondigen. Meestal kondigt Apple de nieuwe iPhone in de tweede of derde week van september aan, op een maandag of dinsdag. Het jaar 2020 was een uitzondering, mede door vertragingen in de productieketen vanwege het coronavirus.

Als we dus kijken naar voorgaande jaren, dan is er op 13 september waarschijnlijk weer een keynote waarin de nieuwe iPhone 14 wordt gepresenteerd. Meestal is dan de daaropvolgende dagen het moment wanneer je OS 16 kunt downloaden. Hoogstwaarschijnlijk is dat op 19 september, maar Apple heeft ook al een keer een iOS-update een dag na de keynote beschikbaar gesteld.

