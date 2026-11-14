Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update: zo installeer je die (iPhone-nieuws #46)

‘Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update’ en ‘Ziggo geeft klanten een flinke bonus’ vielen deze week op bij onze lezers. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
Lees verder na de advertentie.
Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update: zo installeer je die
Een usb-c-kabel lijkt misschien een simpel accessoire, maar er zit soms meer in dan je denkt – zo is het mogelijk dat er een update voor is. In het artikel vertellen we je er alles over.
Ziggo geeft deze klanten een flinke bonus (met beeld én geluid)
Een nieuw internetabonnement afsluiten wordt ineens heel aantrekkelijk. Ziggo heeft namelijk een opvallende actie voor iedereen die overstapt of voor het eerst klant wordt. En het extraatje dat je daarbij krijgt, is er eentje om even goed naar te kijken!
Lees verder na de advertentie.
Apple heeft iOS 27.2.1 uitgebracht en dat zorgt voor deze verbeteringen
Er is weer een nieuwe update voor je iPhone: iOS 27.2.1 is vooral belangrijk voor de beveiliging van je toestel en dus belangrijk om te installeren. We vertellen je wat de verbeteringen zijn en hoe je de updat op je iPhone installeert.
Lees verder na de advertentie.
Deze drie toffe functies komen in iOS 27.3 naar de iPhone
Apple komt binnenkort met iOS 27.3 en die update brengt een aantal leuke vernieuwingen naar je iPhone. Deze drie functies zijn het bekijken waard! Zo weet je alvast waar je rekening mee moet houden zodra de update dichterbij komt.
Deze twee nieuwe Apple-producten komen er deze week aan
Apple is nog niet klaar met nieuwe hardware: na een bijzonder drukke periode verschijnen er deze week weer twee Apple-producten. We vertellen je welke het zijn en hoe je ze kunt bestellen.
Lees verder na de advertentie.
Waarom jij je smartphone nóóit op deze manier moet opladen
Je smartphone in de nacht opladen is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Toch maken veel mensen een gevaarlijke fout, zonder dat ze het doorhebben. De brandweer waarschuwt voor deze manier van opladen.
Lees verder na de advertentie.
Deze functie van iPadOS 27.2 maakt multitasken veel gemakkelijker
Apple heeft met iPadOS 27.2 een handige verbetering uitgebracht. Multitasken is daarmee een stuk gemakkelijker geworden. We laten je zien om welke verbetering het gaat en hoe die werkt.
13 dingen die je op de usb-c-poort van je iPhone kunt aansluiten
Je iPhone heeft een usb-c-poort die de meeste mensen alleen maar gebruiken voor het opladen – zonde, want je kunt er veel meer dan je denkt. We hebben 13 alternatieve functies verzameld waar je de us b-c-poort nog meer voor kunt gebruiken.
Meer iPhone-nieuws
- Is de keramische Apple Watch Series 12 de flinke meerprijs waard? (14 nov)
- Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update: zo installeer je die (iPhone-nieuws #46) (14 nov)
- De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #46 2026) (13 nov)
- Apple heeft de functies uit deze iPhone-tips erg goed verborgen – zo vind je ze (13 nov)
- De nieuwe Apple TV 4K (2026) ligt nu in de winkels: dit is er nieuw (13 nov)
- Deze abonnementen zijn tijdens Black Friday bijna gratis (slechts 1 euro) (13 nov)
- Nederland werkt aan een eigen Wallet-app (zonder Apple of Google) (12 nov)
- iPhone 16 is tijdens Black Friday ineens héél betaalbaar geworden (12 nov)
- Apple TV 4K 2026 review: je Google Chromecast kan nu écht de kast in (12 nov)
- 3 redenen waarom sommige gebruikers hun iPhone Duo alweer inruilen (12 nov)