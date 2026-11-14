Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update: zo installeer je die (iPhone-nieuws #46)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
14 november 2026, 14:17
2 min leestijd
Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update: zo installeer je die (iPhone-nieuws #46)
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‘Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update’ en ‘Ziggo geeft klanten een flinke bonus’ vielen deze week op bij onze lezers. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update: zo installeer je die

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Een usb-c-kabel lijkt misschien een simpel accessoire, maar er zit soms meer in dan je denkt – zo is het mogelijk dat er een update voor is. In het artikel vertellen we je er alles over.

Zo werkt het

Ziggo geeft deze klanten een flinke bonus (met beeld én geluid)

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Een nieuw internetabonnement afsluiten wordt ineens heel aantrekkelijk. Ziggo heeft namelijk een opvallende actie voor iedereen die overstapt of voor het eerst klant wordt. En het extraatje dat je daarbij krijgt, is er eentje om even goed naar te kijken!

Dit is de bonus

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Apple heeft iOS 27.2.1 uitgebracht en dat zorgt voor deze verbeteringen

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Er is weer een nieuwe update voor je iPhone: iOS 27.2.1 is vooral belangrijk voor de beveiliging van je toestel en dus belangrijk om te installeren. We vertellen je wat de verbeteringen zijn en hoe je de updat op je iPhone installeert.

Dit wordt verbeterd

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Deze drie toffe functies komen in iOS 27.3 naar de iPhone

iOS 27.3

Apple komt binnenkort met iOS 27.3 en die update brengt een aantal leuke vernieuwingen naar je iPhone. Deze drie functies zijn het bekijken waard! Zo weet je alvast waar je rekening mee moet houden zodra de update dichterbij komt.

Dit komt eraan

Deze twee nieuwe Apple-producten komen er deze week aan

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Apple is nog niet klaar met nieuwe hardware: na een bijzonder drukke periode verschijnen er deze week weer twee Apple-producten. We vertellen je welke het zijn en hoe je ze kunt bestellen.

Deze twee producten

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Waarom jij je smartphone nóóit op deze manier moet opladen

iPhone leeg bed

Je smartphone in de nacht opladen is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Toch maken veel mensen een gevaarlijke fout, zonder dat ze het doorhebben. De brandweer waarschuwt voor deze manier van opladen.

Dit is de reden

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Deze functie van iPadOS 27.2 maakt multitasken veel gemakkelijker

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Apple heeft met iPadOS 27.2 een handige verbetering uitgebracht. Multitasken is daarmee een stuk gemakkelijker geworden. We laten je zien om welke verbetering het gaat en hoe die werkt.

Deze verbetering

13 dingen die je op de usb-c-poort van je iPhone kunt aansluiten

usb-c-poort

Je iPhone heeft een usb-c-poort die de meeste mensen alleen maar gebruiken voor het opladen – zonde, want je kunt er veel meer dan je denkt. We hebben 13 alternatieve functies verzameld waar je de us b-c-poort nog meer voor kunt gebruiken.

13 dingen

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