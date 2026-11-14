Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update: zo installeer je die (iPhone-nieuws #46)

‘Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update’ en ‘Ziggo geeft klanten een flinke bonus’ vielen deze week op bij onze lezers. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Een usb-c-kabel lijkt misschien een simpel accessoire, maar er zit soms meer in dan je denkt – zo is het mogelijk dat er een update voor is. In het artikel vertellen we je er alles over.

→ Zo werkt het

Een nieuw internetabonnement afsluiten wordt ineens heel aantrekkelijk. Ziggo heeft namelijk een opvallende actie voor iedereen die overstapt of voor het eerst klant wordt. En het extraatje dat je daarbij krijgt, is er eentje om even goed naar te kijken!

→ Dit is de bonus

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Er is weer een nieuwe update voor je iPhone: iOS 27.2.1 is vooral belangrijk voor de beveiliging van je toestel en dus belangrijk om te installeren. We vertellen je wat de verbeteringen zijn en hoe je de updat op je iPhone installeert.

→ Dit wordt verbeterd

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Apple komt binnenkort met iOS 27.3 en die update brengt een aantal leuke vernieuwingen naar je iPhone. Deze drie functies zijn het bekijken waard! Zo weet je alvast waar je rekening mee moet houden zodra de update dichterbij komt.

→ Dit komt eraan

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Apple is nog niet klaar met nieuwe hardware: na een bijzonder drukke periode verschijnen er deze week weer twee Apple-producten. We vertellen je welke het zijn en hoe je ze kunt bestellen.

→ Deze twee producten

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Je smartphone in de nacht opladen is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Toch maken veel mensen een gevaarlijke fout, zonder dat ze het doorhebben. De brandweer waarschuwt voor deze manier van opladen.

→ Dit is de reden

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Apple heeft met iPadOS 27.2 een handige verbetering uitgebracht. Multitasken is daarmee een stuk gemakkelijker geworden. We laten je zien om welke verbetering het gaat en hoe die werkt.

→ Deze verbetering

Je iPhone heeft een usb-c-poort die de meeste mensen alleen maar gebruiken voor het opladen – zonde, want je kunt er veel meer dan je denkt. We hebben 13 alternatieve functies verzameld waar je de us b-c-poort nog meer voor kunt gebruiken.

→ 13 dingen

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