Apple TV 4K 2026 review: je Google Chromecast kan nu écht de kast in

Apple heeft de Apple TV 4K in 2026 eindelijk een update gegeven, maar wat merk je van die verbeteringen? Dat lees je in onze Apple TV 4K 2026 review!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pluspunten Hele snelle chip

Hele snelle chip Stabiele software

Stabiele software Ondersteuning voor veel apps

Ondersteuning voor veel apps Vernieuwde Siri Remote

Vernieuwde Siri Remote Ethernet-poort Minpunten Hoge prijs

Hoge prijs Geen HDMI-kabel

Geen HDMI-kabel Weinig vernieuwend

Apple TV 4K 2026 review

De Apple TV 4K heeft na vier jaar eindelijk een opvolger gekregen! De nieuwste versie is sneller, heeft een verbeterde Siri Remote en beschikt over een aantal handige nieuwe functies. Toch komen die verbeteringen ook met een nadeel, want je betaalt maar liefst 349,- euro voor de nieuwe generatie van de Apple TV. Het is dus een behoorlijk dure mediaspeler, maar is de Apple TV 4K 2026 zijn geld waard? Dat lees je in onze review van de Apple TV 4K 2026!

Razendsnelle A19-chip

De grootste vernieuwing van de Apple TV 4K 2026 zit aan de binnenkant. Apple heeft het toestel voorzien van de A19-chip, die volgens het bedrijf tot 50 procent sneller is dan de A15 Bionic-chip van zijn voorganger. De grafische prestaties zijn zelfs verdubbeld. Verder krijg je 128 GB opslagruimte, wifi 7 en ondersteuning voor 4K, Dolby Vision, HDR10+ en Dolby Atmos. Het zijn grote verbeteringen, want de vorige Apple TV 4K moest het nog doen met 64 GB aan opslagruimte en wifi 6.

In de praktijk merk je deze verbeteringen dagelijks. Zeker als je van een Google Chromecast komt is de snelle processor een wereld van verschil. De Apple TV 4K 2026 is razendsnel en dat merk je bij vrijwel alle taken die je uitvoert. Apps openen vrijwel direct, wisselen tussen streamingdiensten gaat soepel en de menu’s reageren zonder haperingen. Kom je van een Apple TV 4K 2022 of eerder? Dan merk je vooral dat het toestel wat vlotter werkt. De Apple TV 4K blijft in 2026 naar onze mening de manier om je smart-tv écht slim te maken, want de software blijft enorm snel en krijgt nog jarenlang updates van Apple.

Vertrouwd design

Waar onder de motorkap veel is veranderd bij de Apple TV 4K, geldt het tegenovergestelde voor de buitenkant van het apparaat. De Apple TV 4K ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger. Het blijft een klein zwart kastje met afgeronde hoeken en het Apple-logo aan de bovenkant. Dat is wat ons betreft geen probleem, want het blijft een apparaatje dat uiteindelijk toch in het televisiekastje belandt. Het is bovendien een vrij strak ontwerp, dat er nog steeds modern uitziet.

Aan de achterkant vind je aansluitingen voor de voeding, HDMI en ethernet. Veel meer heb je niet nodig. Wel blijft het jammer dat Apple geen HDMI-kabel meelevert. Zeker bij een apparaat van 349 euro hadden we die graag in de doos gezien. Het is bovendien aan te raden om een snelle HDMI-kabel te kopen, zodat je zeker weet dat alle apps van de Apple TV goed werken. Bij een te langzame kabel kunnen bepaalde applicaties nog wel eens haperen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Siri Remote werkt heel prettig

Een van de grootste pluspunten van de Apple TV 4K is de Siri Remote. Vooral wanneer je hiervoor een Chromecast gebruikte, is de afstandsbediening een verademing. De aluminium behuizing voelt stevig aan, de knoppen zijn logisch geplaatst en met de aanraakgevoelige clickpad navigeer je eenvoudig door de menu’s. Alles reageert direct, waardoor de bediening enorm soepel aanvoelt. Daar helpt de krachtige A19-chip natuurlijk ook bij.

De nieuwe Siri Remote heeft bovendien een handige functie gekregen. Je kunt de afstandsbediening nu met Nauwkeurig Zoeken via de Zoek Mijn-app op je iPhone opsporen. Je kunt daarnaast een geluid laten afspelen als hij tussen de bankkussens is verdwenen. Het gaat om een kleine verbetering, die we in onze korte testperiode toch al een paar keer hebben gebruikt. Dit soort kleine verbeteringen maken de Apple TV 4K 2026 net wat beter, zeker in vergelijking met een Google Chromecast of een Google TV Streamer.

Wel goed om te weten: de Siri Remote kun je nog naar je eigen voorkeur instellen. Zo ontbreekt standaard de knop om het beginscherm van de Apple TV te openen. In plaats daarvan leidt een knop op de Siri Remote naar de Apple TV-app. Heb je geen abonnement op de streamingdienst? Dan kun je de functie achter de knop met het beeldscherm erop ook aanpassen. Dit hebben we direct gedaan, al is het wel een functie die je toevallig moet kennen. We vinden het in ieder geval prettig dat de optie bestaat om de knop van de Apple TV een andere functie te geven.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uitstekende software

De Apple TV 4K draait op tvOS 27 en dat werkt uitstekend. De interface is overzichtelijk en apps openen ontzettend snel. Bekende streamingdiensten als Netflix, Disney Plus en Prime Video zijn beschikbaar, waardoor je binnen enkele seconden je favoriete film of serie kunt starten. Vooral vergeleken met een Chromecast is het verschil in snelheid en gebruiksgemak groot. Dat is niet het enige verschil: bij de Apple TV heb je toegang tot veel meer apps. We hebben onze iPhone veel minder vaak gebruikt om iets te streamen, omdat de software van de Apple TV simpelweg voldoende is.

Wil je tóch een serie of film streamen? Dan werkt de Apple TV zonder problemen samen met andere Apple-apparaten. Via AirPlay stuur je eenvoudig beelden vanaf je iPhone naar de televisie, terwijl je met AirPods kunt kijken zonder anderen te storen. Je kunt je iPhone bovendien als afstandsbediening gebruiken. Dat komt vooral van pas je een serie of film gaat zoeken, typen gaat veel gemakkelijker op de iPhone dan op de Apple TV.

Dat de Apple TV perfect samenwerkt met andere Apple-apparaten is overigens direct te merken bij het instellen van het toestel. De Apple TV 4K 2026 heeft een aantal simpele stappen, die je met behulp van je iPhone zo bent doorgelopen. Binnen enkele minuten hadden we de Apple TV ingesteld, waarbij we geen problemen ondervonden. De software werkt verder naar behoren en wijst zichzelf zodra je de Apple TV in gebruik neemt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs is even schrikken

Het grootste nadeel van de Apple TV 4K 2026 is zonder twijfel de prijs. Apple vraagt maar liefst 349 euro voor de nieuwste generatie. Dat is behoorlijk veel geld, zeker wanneer je bedenkt dat de meeste moderne televisies al ingebouwde applicaties hebben. Met een goedkopere Google Chromecast of Google TV Streamer kun je bovendien prima Netflix en andere streamingdiensten kijken.

Apple TV 4K Opslag Introductieprijs 2022 (wifi) 64 GB 169 euro 2022 (wifi + ethernet) 128 GB 189 euro 2026 (wifi + ethernet) 128 GB 349 euro

Het grote verschil met de Apple TV 4K 2022 is dat je niet meer tussen twee uitvoeringen kunt kiezen. Waar je bij de vorige generatie kon kiezen voor een versie met en zonder Ethernet-poort, komt de nieuwe Apple TV 4K 2026 standaard met de poort. Dat is jammer: niet alle gebruikers hebben een Ethernet-poort nodig, terwijl ze er nu wel voor betalen. We hadden liever gezien dat Apple het apparaat weer in twee uitvoeringen had uitgebracht, waaronder een goedkopere variant zonder Ethernet-poort.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je al een iPhone of andere Apple-apparaten in gebruik? Dan is de Apple TV 4K de meerprijs absoluut waard. Het toestel beschikt over een krachtige chip en werkt perfect samen met je iPhone, iPad en Mac. Met de A19-chip gaat de Apple TV 4K 2026 nog jaren mee, waardoor het vooral een investering voor de lange termijn is. Heb je nog een Apple TV 4K uit 2022? Dan zijn de nieuwe functies niet direct reden om over te stappen, zeker als je Apple TV nog naar behoren werkt.

Apple TV 4K 2026 review: conclusie

De Apple TV 4K 2026 is een relatief duur apparaat, waarvan je waarschijnlijk nog jarenlang plezier hebt. Apple heeft voor een krachtige chip gekozen en dat merk je bij alle taken die je uitvoert. De nieuwe Apple TV is razendsnel en de software hapert op geen enkel moment. Vooral wanneer je overstapt van een Google Chromecast merk je hoe groot de verschillen zijn. Heb je nog een Google Chromecast? Dan is het wat ons betreft nu echt tijd om over te stappen naar een Apple TV. Natuurlijk blijft 349 euro een flink bedrag en zijn de verbeteringen ten opzichte van de vorige generatie niet voor iedereen een upgrade waard. Heb je nog een Apple TV 4K 2022? Je hoeft dan niet direct over te stappen. Voor alle andere gebruikers is de Apple TV 4K 2026 een hele interessante optie, zeker als je jouw smart-tv nog krachtiger wilt maken. Met de nieuwe processor en de verbeterde Siri Remote is de Apple TV 4K in 2026 zonder twijfel de beste manier om naar je favoriete films en series te kijken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple TV 4K 2026 kopen

Ben je enthousiast over de nieuwe Apple TV 4K 2026? In dat geval hebben we goed nieuws, want je kunt het apparaat al bestellen. Je krijgt de nieuwe generatie van de Apple TV voor 349,- euro. Ben je benieuwd waar je de laagste prijs voor de Apple TV betaalt? Bekijk hier alle actuele aanbiedingen, zodat je nooit te veel betaalt!

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.