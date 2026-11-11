Functie van nieuwe Apple TV 4K remote heeft een recente iPhone nodig

Maurice Snijders
Maurice Snijders
11 november 2026, 20:05
2 min leestijd
Functie van nieuwe Apple TV 4K remote heeft een recente iPhone nodig
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Om de belangrijkste nieuwe functie van de Apple TV 4K remote gebruiken, is een recente iPhone een vereiste – deze iPhone heb je minimaal nodig.

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Functie van nieuwe Apple TV 4K remote

Apple heeft een nieuwe Apple TV 4K uitgebracht, met een vernieuwde remote. De nieuwe afstandsbediening heeft een handige functie waarmee je hem veel gemakkelijker terugvindt als je hem weer eens bent kwijtgeraakt. Er zit alleen één nadeel aan: om deze functie te gebruiken, heb je een relatief nieuwe iPhone nodig.

De belangrijkste nieuwe functie van de nieuwe remote is ondersteuning voor Nauwkeurig Zoeken via de Zoek Mijn-app. Daarmee kun je niet alleen zien waar je afstandsbediening zich ongeveer bevindt, maar ook aanwijzingen krijgen om hem daadwerkelijk terug te vinden.

functie Apple TV 4k remote

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De nieuwe afstandsbediening heeft hiervoor een ingebouwde speaker. Via de Zoek Mijn-app kun je een geluid laten afspelen, zodat je de afstandsbediening gemakkelijker kunt terugvinden. Maar Apple gaat nog een stap verder. Met Nauwkeurig Zoeken verschijnen er aanwijzingen op het scherm van je iPhone die je naar de verloren afstandsbediening leiden. Dat werkt op een vergelijkbare manier als het terugvinden van een AirTag.

Niet elke iPhone ondersteunt de functie

Er zit wel een belangrijke beperking aan de functie van de nieuwe Siri Remote. Voor Nauwkeurig Zoeken heb je een iPhone 17 of nieuwer nodig. Ook de iPhone Air en iPhone Duo ondersteunen de functie. De iPhone 17e is echter een uitzondering en kan er dus geen gebruik van maken.

Heb je een oudere iPhone? Dan kun je de nieuwe Siri Remote nog steeds terugvinden via Zoek Mijn en het ingebouwde geluid afspelen. Alleen de nauwkeurige aanwijzingen ontbreken.

Ook los verkrijgbaar

Je hoeft overigens niet per se de nieuwe Apple TV 4K te kopen om van de nieuwe functie gebruik te maken. De vierde generatie Siri Remote werkt ook met oudere Apple TV HD- en Apple TV 4K-modellen en is los verkrijgbaar voor 69 euro. De nieuwe Apple TV 4K verschijnt op 13 november en kost 349 euro.

Bekijk hier de Siri Remote van de 4e generatie

Apple TV 4K 2026 kopen

Je kunt de Apple TV 4K binnenkort bij onderstaande shops bestellen voor 349 euro. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026
Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026
Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026
Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026

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