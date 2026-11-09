13 verrassende dingen die je op de usb-c-poort van je iPhone kunt aansluiten

Je iPhone heeft een usb-c-poort die de meeste mensen alleen maar gebruiken voor het opladen – zonde, want je kunt er veel meer dan je denkt.

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13 dingen die je op de usb-c-poort kunt aansluiten

Met de juiste kabel of adapter verander je jouw iPhone in een mini-werkstation, sluit je allerlei accessoires aan en kun je andere apparaten opladen. We zetten 13 handige dingen die je op de usb-c-poort van je iPhone kunt aansluiten voor je op een rij.

1. Toetsenbord

Wil je langere teksten typen op je iPhone? Sluit dan een extern toetsenbord aan op de usb-c-poort. Dat kan een Apple Magic Keyboard zijn, maar ook een toetsenbord van een ander merk. Met de juiste usb-c-kabel of adapter kun je vaak direct aan de slag. Handig als je onderweg een mailtje moet schrijven of een document wilt bewerken.

2. Muis of trackpad

Ook een muis of trackpad kun je op je iPhone aansluiten. Voor een muis moet je mogelijk eerst AssistiveTouch inschakelen in de app Instellingen onder ‘Toegankelijkheid’ > ‘Aanraken’. Daarna verschijnt er een muisaanwijzer op het scherm en kun je jouw iPhone op een heel andere manier bedienen.

3. Usb-c-hub

Een usb-c-hub is misschien wel een van de handigste accessoires. Hiermee voeg je meerdere aansluitingen toe aan je iPhone, zoals usb-a, HDMI en een kaartlezer. Sommige hubs hebben bovendien een extra usb-c-poort waarmee je de iPhone tegelijkertijd kunt opladen.

4. Extern scherm

Je kunt het scherm van je iPhone ook weergeven op een externe monitor, televisie of projector. Hiervoor moet je een geschikte kabel of HDMI-adapter op de usb-c-poort aansluiten. Verwacht overigens geen complete desktopomgeving: je ziet gewoon het scherm van je iPhone op het grotere display.

5. SSD of usb-stick

Is je iPhone-opslag bijna vol? Sluit dan een externe SSD of usb-stick aan op de usb-c-poort. Via de Bestanden-app kun je bestanden bekijken, kopiëren en verplaatsen. Vooral als je veel foto’s en video’s maakt, is dat een handige manier om ruimte vrij te maken. De Verbatim eSSD SnapBack is zelfs voorzien van MagSafe.

6. Koptelefoon

Ook bedrade audioapparaten werken via usb-c. Je kunt bijvoorbeeld usb-c-oordopjes aansluiten of een geschikte adapter zoals de Apple usb‑c naar mini jack adapter gebruiken om een koptelefoon met een 3,5 mm-aansluiting te verbinden.

7. Gamecontroller

Ben je fan van mobiele games? Dan kun je ook een controller aansluiten op de usb-c-poort. Denk bijvoorbeeld aan een PlayStation DualSense-controller of een Xbox-controller. Met een geschikte usb-c-kabel kun je direct spelen. Dat is vooral prettig bij games waarbij nauwkeurige bediening belangrijk is. Houd er wel rekening mee dat je tijdens het gamen niet altijd tegelijkertijd kunt opladen.

8. Kaartlezer of digitale camera

Fotografeer je graag met een digitale camera? Dan kun je foto’s rechtstreeks naar je iPhone overzetten. Sluit een SD-kaartlezer zoals de Apple USB-C naar SD-kaartadapter aan of verbind je camera met een geschikte kabel. De bestanden verschijnen vervolgens in de Bestanden-app. Geschikte foto’s kun je ook direct importeren in de Foto’s-app.

9. Usb-microfoon

Wil je betere geluidsopnames maken? Dan is een externe USB-microfoon zoals de Rode NT-Usb Mini een handige toevoeging. Je kunt bijvoorbeeld interviews opnemen, podcasts maken of video’s voorzien van helderder geluid. Let wel op: sommige microfoons hebben meer stroom nodig dan je iPhone kan leveren.

10. Ethernetadapter

Ook een bekabelde internetverbinding is mogelijk via de usb-c-poort. Met een USB-C-naar-ethernetadapter zoals de TP-LINK UE300C verbind je jouw iPhone rechtstreeks met een netwerkkabel. Dat kan handig zijn als wifi niet goed werkt of wanneer je een stabielere verbinding nodig hebt.

11. MIDI-keyboard

Muziekliefhebbers kunnen hun iPhone veranderen in een kleine muziekstudio. Sluit bijvoorbeeld een MIDI-keyboard zoals de M-AUDIO Keystation 49 aan op de usb-c-poort en gebruik apps zoals GarageBand om muziek te maken. Je kunt toetsen en knoppen gebruiken om instrumenten digitaal te bespelen.

12. Audio-interface

Wil je een gitaar, microfoon of ander muziekinstrument opnemen? Dan kun je een USB-audio-interface zoals de Apogee JamX aansluiten op de usb-c-poort. Hiermee stuur je geluid rechtstreeks naar je iPhone, bijvoorbeeld om opnames te maken of muziek te bewerken.

13. Andere apparaten opladen

Tot slot kun je de usb-c-poort gebruiken om andere apparaten van stroom te voorzien. Denk aan je AirPods, Apple Watch of zelfs een andere iPhone. Je smartphone werkt dan als een soort kleine powerbank. Draadloos opladen via deze functie is overigens niet mogelijk.

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Apple introduceerde usb-c bij de iPhone 15-serie. Alle iPhones vanaf de iPhone 15 beschikken dus over deze aansluiting. Wel zijn er verschillen in overdrachtssnelheid: niet iedere iPhone ondersteunt dezelfde usb-snelheden.

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