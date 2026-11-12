32 smartphones getest: dit toestel heeft de allerbeste batterijduur

Er zijn tegenwoordig veel smartphones met een uitstekende batterijduur, maar er is er één absoluut de beste van 32 geteste toestellen.

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32 smartphones getest

Welke smartphone heeft de beste batterijduur? CNET heeft uitgebreid smartphones getest en daaruit komt een duidelijke winnaar naar voren: de iPhone 18 Pro Max. Apple laat daarmee verschillende Android-concurrenten achter zich. Ook andere iPhones scoren bijzonder goed in de vergelijking.

iPhone 18 Pro Max

Voor de test heeft CNET in totaal 32 smartphones met elkaar vergeleken. Daarbij werden twee verschillende tests uitgevoerd om te kijken hoeveel batterij iedere smartphone verbruikt. De iPhone 18 Pro Max eindigde uiteindelijk bovenaan de ranglijst. Dat is geen enorme verrassing, wantApple heeft de batterijcapaciteit van het nieuwste Pro Max-model vergroot en combineert die met de energiezuinige A20 Pro-chip en optimalisaties in iOS 27.

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De test

CNET gebruikte twee verschillende tests. Eerst werden alle smartphones drie uur lang gebruikt om video’s via wifi te streamen met de schermhelderheid op maximaal. Vervolgens gebruikten ze de toestellen 45 minuten lang voor onder meer video’s afspelen, videobellen, gamen en scrollen op sociale media.

Beide tests begonnen met een volledig opgeladen batterij. Na afloop werd gekeken hoeveel procent er nog over was. Vervolgens werd het gemiddelde van de resultaten van beide tests berekend. De iPhone 18 Pro Max en de nieuwe iPhone Duo eindigden allebei met 99 procent batterij in de tweede test. Bij het streamen presteerde juist de kleinere iPhone 18 Pro het beste: die had na drie uur nog 94 procent over.

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iPhone 17 en iPhone 18 Pro

De iPhone 17 en iPhone 18 Pro eindigden gezamenlijk op de tweede plaats, samen met de Motorola Razr (2026) en de OnePlus 15. Ook de goedkopere iPhone 17e staat in de top tien. Apple eindigde hiermee voor het tweede jaar op rij bovenaan de lijst. Toch is er geen sprake van een enorme vooruitgang bij smartphones: de gemiddelde batterijprestaties zijn ongeveer gelijk gebleven aan die van 2024 en 2025.

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