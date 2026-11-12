iPhone 16 is tijdens Black Friday ineens héél betaalbaar geworden

Op zoek naar een iPhone 16, maar geen zin om veel geld aan een los toestel uit te geven? Dan is deze Black Friday-deal zeker interessant!

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iPhone 16 is tijdens Black Friday héél betaalbaar

De iPhone 16 kost je normaal gesproken minimaal 750,- euro, maar tijdens Black Friday scoor je hem voor slechts 389 euro! Dat kan via de website MeerVoordeel.

Daarvoor moet je wel een nieuw internet- en tv-abonnement afsluiten bij Ziggo, maar de korting op het toestel is behoorlijk aantrekkelijk. Bovendien heeft de iPhone 16 nog altijd behoorlijk wat in huis. Zo beschikt het toestel over een 6,1-inch OLED-scherm, de krachtige A18-chip, een dubbele camera en ondersteuning voor Apple Intelligence.

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Zo werkt het

Op de website van MeerVoordeel kun je bij het samenstellen van een nieuw abonnement kiezen voor een cadeau naar keuze. Selecteer vervolgens ‘Internet 2 Gbit/s + TV’ en kies een looptijd van twee jaar. In het overzicht met cadeaus verschijnt vervolgens de iPhone 16. Het gaat om de uitvoering met 128 GB opslagruimte. Voor dit toestel betaal je dan een eenmalige bijbetaling van slechts 389 euro.

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Dit moet je weten

Er zit dus wel een belangrijke voorwaarde aan deze aanbieding: je moet een nieuw Ziggo-abonnement voor internet en televisie afsluiten met een looptijd van twee jaar. Daarbij gaat het om het pakket met een internetsnelheid tot 2 Gbit/s.

De maandelijkse abonnementskosten komen uit op 76,40 euro. Houd er dus rekening mee dat deze kosten bovenop de eenmalige bijbetaling van 389 euro komen. Je profiteert hiermee van een aantrekkelijke aanbieding, maar ontvangt de iPhone niet direct bij het afsluiten van je abonnement. Nadat je de eerste factuur hebt betaald, kun je het cadeau claimen via ClaimJeCadeau. Na goedkeuring wordt de iPhone binnen zes weken bij je thuis bezorgd.

Wil je gebruikmaken van deze aanbieding? Ga dan naar de website van MeerVoordeel en stel daar het genoemde abonnement samen. Een voorwaarde is uiteraard wel dat Ziggo beschikbaar moet zijn op jouw adres.

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