Deze drie toffe functies komen in iOS 27.3 naar de iPhone

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
10 november 2026, 18:06
2 min leestijd
Deze drie toffe functies komen in iOS 27.3 naar de iPhone
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Apple komt binnenkort met iOS 27.3 en die update brengt een aantal leuke vernieuwingen naar je iPhone. Deze drie functies zijn het bekijken waard!

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iOS 27.3 krijgt drie handige functies

De volgende grote update voor de iPhone komt eraan! iOS 27.3 is op dit moment nog in bèta, maar we kunnen je al vertellen welke nieuwe functies Apple erin heeft gestopt. Dit kun je verwachten!

1. Gezondheid-app wordt veel slimmer

Apple gaat de Gezondheid-app flink vernieuwen. De app krijgt twee nieuwe tabbladen, genaamd ‘Insights’ en ‘Longevity’. Deze tabbladen laat je nog meer uit de gegevens van je Apple Watch halen. Dankzij Apple Intelligence worden al die cijfers en statistieken omgezet naar nog naar inzichten.

health app

Nieuw is ook de functie Health Age, waarmee je ontdekt hoe oud je lichaam écht is in vergelijking met je werkelijke leeftijd. En met Longevity zie je hoe je presteert in zeven verschillende categorieën.

Op dit moment zijn deze functies nog niet beschikbaar in het Nederlands. Dus waarschijnlijk moet je nog wel even wachten voordat ze ook hier beschikbaar komen.

2. Karaokevideo’s maken met Apple Music

Zing je graag mee met je favoriete nummers? Dan is de nieuwe functie ‘Selfie Sing’ iets voor jou. Hiermee maak je via Apple Music een karaoke-video van jezelf.

apple music selfie sing

Tijdens het opnemen zie je jezelf in beeld, met daaronder de songtekst. Zo weet je precies wat je moet zingen. Klaar met optreden? Dan kun je jouw video delen op sociale media, zoals TikTok.

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3. Stand-by-modus krijgt meer mogelijkheden

Ook de Stand-by-modus krijgt een flinke upgrade. Deze functie laat handige informatie zien wanneer je iPhone horizontaal aan de oplader ligt.

standby iphone ios 27.3

Met iOS 27.3 verschijnen nieuwe schermen voor het weer en je agenda. Ook krijgen de analoge en digitale klokken meer mogelijkheden om kleuren en extra informatie aan te passen.

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Wanneer verschijnt iOS 27.3?

Als het goed is komt iOS 27.3 in december 2026 uit. De update wordt momenteel getest. Nog even geduld dus!

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