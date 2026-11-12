Nederland werkt aan een eigen Wallet-app (zonder Apple of Google)

Nederland werkt aan de NL Wallet, een eigen digitale portemonnee voor smartphones waarmee Nederlanders hun digitale gegevens kunnen bewaren.

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Nederland werkt aan een eigen Wallet-app

Met de NL Wallet wil de overheid ervoor zorgen dat Nederlanders hun digitale gegevens kunnen bewaren en delen zonder afhankelijk te zijn van Apple of Google. Dat is goed nieuws als je liever geen gebruikmaakt van de diensten van deze Amerikaanse techbedrijven. Er is alleen nog wel wat werk aan de winkel.

De NL Wallet is een digitale portemonnee waarmee je veilig persoonlijke gegevens kunt delen met overheden, bedrijven en andere instanties. Denk bijvoorbeeld aan het aantonen dat je 18 jaar of ouder bent bij het kopen van alcohol. In plaats van je volledige identiteitsgegevens te delen, kun je met de app alleen de informatie verstrekken die daadwerkelijk nodig is. De app is onderdeel van de Europese plannen voor een digitale identiteit.

Apple en Google

Het enige probleem is dat de NL Wallet in Nederland momenteel alleen werkt op smartphones die gebruikmaken van de ecosystemen van Apple en Google. Telefoons met alternatieve Android-versies en Linux-telefoons kunnen de app daardoor nog niet gebruiken.

Dat heeft volgens Tim Speelman, productowner van de NL Wallet, vooral met veiligheid te maken. Apple en Google bieden beveiligingscontroles waarmee de overheid kan controleren of een app betrouwbaar is en niet door kwaadwillenden wordt misbruikt. Op Android gebruikt de app Google Play Integrity. Op iPhones wordt daarvoor App Attest van Apple ingezet.

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NL Wallet in Nederland

De overheid onderzoekt wel naar alternatieven waarmee de app ook zonder deze diensten veilig kan functioneren. Dat is belangrijk voor mensen die bijvoorbeeld GrapheneOS of een andere alternatieve Android-versie gebruiken. De definitieve versie van de NL Wallet verschijnt naar verwachting nog in 2026 in Nederland. Of de ondersteuning voor smartphones zonder Apple- of Google-diensten dan ook direct beschikbaar is, moet nog blijken.

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