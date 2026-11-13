De nieuwe Apple TV 4K (2026) ligt nu in de winkels: dit is er nieuw

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe Apple TV 4K (2026) ligt eindelijk in de winkels! Maar wat is er precies nieuw en is het tijd om je oude Apple TV te vervangen?

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Apple TV 4K (2026) is nu te koop

Vier jaar na de vorige versie uit 2022 is het eindelijk zover, want de nieuwe Apple TV 4K ligt vanaf vandaag (13 november) in de winkels. Het kleine kastje ziet er nog steeds vertrouwd uit, maar onder de motorkap is er behoorlijk wat veranderd.

Dit is er nieuw bij de Apple TV 4K 2026

De grootste verbetering is de nieuwe A19-chip. Volgens Apple is de processor tot 50 procent sneller dan die van zijn voorganger. Ook de grafische prestaties zijn tot twee keer zo goed. Dat betekent dat apps sneller reageren, menu’s soepeler werken en games er mooier uitzien.

Ook op andere punten heeft Apple de Apple TV 4K verbeterd. Zo krijg je nu standaard 128 GB opslagruimte. Bij het model uit 2022 begon dat nog bij 64 GB.

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Verder ondersteunt het nieuwe kastje wifi 7 en Bluetooth 6. De vorige versie moest het doen met wifi 6 en Bluetooth 5.0. Ook heeft de nieuwe Apple TV nu standaard een aansluiting voor een internetkabel.

En raak je regelmatig je afstandsbediening kwijt? Dan is er goed nieuws! De vernieuwde Siri Remote werkt met Nauwkeurig Zoeken via de Zoek Mijn-app. En je kunt de afstandsbediening zelfs een geluidje laten maken om hem sneller terug te vinden.

Surroundgeluid met HomePods

De Apple TV 4K ondersteunt nog steeds 4K-beelden, Dolby Vision, HDR10+ en Dolby Atmos. Nieuw is de mogelijkheid om vier geschikte HomePod– en/of HomePod mini 2-speakers aan te sluiten voor surroundgeluid. Daarmee klinkt het alsof je midden in de actie zit.

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Apple TV 4K (2026) kopen

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