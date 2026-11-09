Ziggo geeft deze klanten een flinke bonus (en daar zit beeld én geluid bij)
Jane van Brakel
9 november 2026, 20:00
3 min leestijd
Ziggo geeft deze klanten een flinke bonus (en daar zit beeld én geluid bij)

Een nieuw internetabonnement afsluiten wordt ineens wel heel aantrekkelijk. Ziggo heeft namelijk een opvallende actie voor iedereen die overstapt of voor het eerst klant wordt. En het extraatje dat je daarbij krijgt, is er eentje om even goed naar te kijken!

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Bij Ziggo scoor je nu een gratis Samsung-tv én soundbar

Toe aan een nieuw internetabonnement én een nieuwe televisie? Dan heeft Ziggo momenteel een aanbieding die je zeker even moet bekijken! Bij het afsluiten van een nieuw tweejarig abonnement krijg je namelijk een Samsung 4K Smart-tv met soundbar helemaal cadeau. En dat is geen kleine bonus: de complete set heeft een waarde van maar liefst 898 euro!

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Gratis Samsung-tv met soundbar bij Ziggo

Ziggo pakt dit jaar flink uit met Black Friday. Sluit je een nieuw internetabonnement af met een looptijd van twee jaar, dan mag je zelf een welkomstcadeau uitkiezen. Een van de opties is een Samsung 55 inch 4K Smart TV met bijbehorende soundbar. De adviesprijs van deze combinatie bedraagt maar liefst 898 euro, maar bij Ziggo krijg je hem helemaal gratis.

smart-tv samsung

De televisie heeft een beelddiagonaal van 55 inch, wat neerkomt op ongeveer 140 centimeter. Daarmee is het scherm een mooie aanvulling voor je woonkamer. Dankzij de 4K-resolutie geniet je bovendien van scherpe beelden tijdens het kijken van films, series en sportwedstrijden. Met de bijbehorende soundbar verbeter je ook direct het geluid van je televisie.

Het mooie is dat je niet verplicht bent om televisie bij je internetabonnement af te sluiten. Ook als je alleen internet van Ziggo neemt, kom je in aanmerking voor deze actie. De abonnementen beginnen momenteel bij 41,95 euro per maand.

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Liever een ander cadeau? Kies voor 450 euro bij bol

Heb je al een goede televisie in huis staan? Dan hoef je natuurlijk niet voor het Samsung-pakket te kiezen. Ziggo biedt namelijk nog een interessant alternatief: een Bol-cadeaukaart ter waarde van 450 euro.

Daarmee bepaal je helemaal zelf waaraan je het bedrag uitgeeft. Je kunt bijvoorbeeld een nieuwe smartphone, huishoudelijke apparaten of andere elektronica uitzoeken. De cadeaukaart is bovendien drie jaar geldig, dus je hoeft niet meteen iets te bestellen. Naast de twee cadeaus kun je ook kiezen voor een tijdelijke korting op je abonnement. Welke optie het voordeligst is, hangt vooral af van wat je nodig hebt en of je daadwerkelijk een nieuwe televisie of andere producten wilt kopen.

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Welke internetsnelheden en pakketten biedt Ziggo?

Bij Ziggo heb je de keuze uit verschillende internetabonnementen, met downloadsnelheden tot maar liefst 8 Gbit/s. Welke snelheid je nodig hebt, hangt vooral af van je internetgebruik en het aantal mensen in huis. Met 200 Mbit/s kun je prima streamen, internetten en videobellen. Gebruik je met meerdere personen tegelijkertijd internet of download je regelmatig grote bestanden? Dan is 500 Mbit/s of 1 Gbit/s een betere keuze.

ziggo

Voor de meest veeleisende gebruikers zijn er ook abonnementen van 2, 4 en 8 Gbit/s. Houd er wel rekening mee dat de hoogste snelheden nog niet op ieder adres beschikbaar zijn. Je kunt bij Ziggo kiezen voor Internet Only of je abonnement combineren met televisie en eventueel vaste telefonie. Zo stel je zelf een pakket samen dat bij jouw wensen past.

Bekijk het aanbod bij Ziggo

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Internet en televisie

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