Je usb-c-kabel heeft mogelijk een update: zo installeer je die

Een usb-c-kabel lijkt misschien een simpel accessoire, maar er zit soms meer in dan je denkt – zo is het mogelijk dat er een update voor is.

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Niet iedere usb-c-kabel is hetzelfde. Naast verschillen in laadvermogen en datasnelheid bevatten sommige exemplaren een kleine chip: een zogeheten e-marker. Die chip geeft aan een aangesloten apparaat door wat de kabel aankan, bijvoorbeeld hoeveel stroom er veilig doorheen mag.

Geavanceerdere kabels, zoals bepaalde USB4-modellen en actieve usb-c-naar-hdmi-kabels, kunnen daarnaast elektronica bevatten die door eigen firmware wordt aangestuurd. Firmware is software die bepaalt hoe die onderdelen werken. Net als bij andere apparaten kan die software worden bijgewerkt.

Een firmware-update kan verschillende voordelen hebben. Zo kan de fabrikant fouten oplossen, zoals een wegvallende verbinding of een aangesloten apparaat dat niet goed samenwerkt met de kabel. Vooral wanneer je een externe monitor gebruikt, kan dat handig zijn.

Soms voegt een update zelfs extra mogelijkheden toe. Cable Matters biedt bijvoorbeeld firmware-updates voor bepaalde usb-c-naar-hdmi-kabels. Daarmee kunnen ondersteunde Macs in specifieke situaties hogere verversingssnelheden aansturen, zoals 4K bij 120 of 240 Hz. Dat werkt alleen als ook je computer, kabel en beeldscherm hiervoor geschikt zijn.

Zo werkt het

Je hoeft niet zomaar software te installeren. Begin met het opzoeken van het merk en het exacte modelnummer van je usb-c-kabel. Kijk daarna op de officiële website van de fabrikant of er voor dat model firmware beschikbaar is.

Staat er een update klaar? Dan moet je mogelijk een speciaal updateprogramma downloaden. Gebruik daarvoor uitsluitend de website van de fabrikant. Sluit de kabel aan op je computer en volg de instructies van het programma. Dat controleert doorgaans welke firmware aanwezig is en of een update nodig is. Houd er rekening mee dat sommige kabels meerdere chips bevatten die afzonderlijk bijgewerkt moeten worden.

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Niet elke kabel

Werkt je usb-c-kabel prima en biedt de fabrikant geen update aan? Dan hoef je ook niets te doen. Een firmware-update maakt een kabel bovendien niet sneller dan de hardware aankan. Controleer bij verbindingsproblemen eerst een andere kabel of aansluiting. Zo voorkom je dat je onnodig aan een update begint.

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