Apple heeft de functies uit deze iPhone-tips erg goed verborgen – zo vind je ze

Apple voegt regelmatig handige functies toe aan de iPhone: sommige zie je direct, andere zitten beter verborgen – deze mag je echter niet missen.

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Apple heeft deze functies goed verborgen

Van een extra bescherming tegen oplichters tot een handig trucje om documenten te ondertekenen: er zitten verrassend veel mogelijkheden in je iPhone die je misschien nog nooit hebt gebruikt. We zetten drie handige functies op een rij en leggen uit waar je ze kunt vinden.

1. Risicodetectie van identiteitsfraude

Online oplichting wordt steeds geraffineerder. Criminelen doen zich bijvoorbeeld voor als medewerkers van je bank of sturen berichten die nauwelijks van echte communicatie te onderscheiden zijn. Met Risicodetectie van identiteitsfraude heeft Apple in iOS 27 een extra beveiligingsfunctie toegevoegd die kan helpen om dit soort praktijken te herkennen.

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De functie zit goed verborgen en analyseert bepaalde risicosignalen op je apparaat en kan een risicobeoordeling doorgeven aan apps die deze mogelijkheid ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je een betaling wilt uitvoeren of belangrijke beveiligingsgegevens wilt wijzigen. De functie bepaalt niet zelf of een transactie wordt tegengehouden: dat hangt af van de app die de controle uitvoert. Inschakelen gaat zo::

Open de app Instellingen; Tik op ‘Privacy en beveiliging’; Zoek naar ‘Risicodetectie van identiteitsfraude’; Schakel de functie in.

De bescherming werkt alleen in apps die ermee overweg kunnen. Het is dus geen algemeen spamfilter dat automatisch alle verdachte telefoontjes en berichten tegenhoudt.

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2. Stemisolatie

Sta je regelmatig buiten te bellen, bijvoorbeeld op een druk station of langs een weg? Dan heb je vast wel eens meegemaakt dat je gesprekspartner vooral het verkeer, pratende mensen en andere omgevingsgeluiden hoort. Gelukkig heeft Apple hiervoor een handige, maar goed verborgen oplossing ingebouwd: Stemisolatie.

Deze functie zorgt ervoor dat de microfoon vooral jouw stem oppikt en achtergrondgeluiden zoveel mogelijk wegfiltert. Je hoeft hiervoor geen speciale koptelefoon of externe microfoon te gebruiken. Zo schakel je Stemisolatie in:

Start een telefoongesprek of FaceTime-gesprek; Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden); Tik bovenaan op ‘Telefoonregelaars of de microfoonregelaars’; Kies ‘Stemisolatie’ onder de microfoonmodus.

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Vanaf dat moment krijgen achtergrondgeluiden veel minder aandacht en wordt jouw stem duidelijker doorgegeven. Stemisolatie werkt tijdens gewone telefoongesprekken vanaf iOS 16.4 en is ook beschikbaar voor FaceTime. Je hebt hiervoor minimaal een iPhone XS of iPhone XR nodig.

3. Handtekening

Moet je snel een document ondertekenen? Dan hoef je daarvoor helemaal geen aparte app te installeren. Je iPhone heeft namelijk al een goed verborgen functie ingebouwd waarmee je digitaal een handtekening kunt toevoegen aan documenten.

De mogelijkheid zit verstopt in Markeringen. Daarmee kun je niet alleen tekenen op foto’s en schermafbeeldingen, maar ook je handtekening opslaan om deze later opnieuw te gebruiken. Zo werkt het:

Open het pdf-bestand in Bestanden of een geschikte app; Tik op het bewerk-icoon (pennetje of schuifregelaars); Tik op het plusteken en kies voor ‘Voeg handtekening toe’; Zet je handtekening met je vinger op het scherm; Tik op ‘Gereed’.

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Je handtekening wordt opgeslagen, zodat je hem niet iedere keer opnieuw hoeft te tekenen. Vervolgens kun je hem eenvoudig op de juiste plek in het document zetten en groter of kleiner maken. Handig als je bijvoorbeeld een formulier moet ondertekenen, een overeenkomst terugstuurt of snel een document wilt voorzien van je handtekening.

De functie werkt op ondersteunde iPhones en is ook in Nederland beschikbaar. Houd er wel rekening mee dat een handtekening die je op deze manier toevoegt niet automatisch hetzelfde is als een juridisch gekwalificeerde elektronische handtekening.

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