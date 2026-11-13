Deze abonnementen zijn tijdens Black Friday bijna gratis (slechts 1 euro)

Tijdens Black Friday profiteer je dit jaar van een bijzonder aantrekkelijke actie, waarbij je bij alle bundels flink voordeliger uit bent. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Deze abonnementen zijn tijdens Black Friday bijna gratis

Black Friday is hét moment om eens kritisch naar je mobiele abonnement te kijken. Zeker als je huidige contract bijna afloopt, kan overstappen flink wat geld besparen. Een van de opvallendste deals vind je bij Belsimpel, waar 50+ Mobiel met een bijzonder scherpe aanbieding komt.

Je sluit tijdens Black Friday een tweejarig Sim Only-abonnement van 50+ Mobiel af voor een bundel met maar liefst 45 GB mobiele data per maand, 5G-internet en onbeperkt bellen en sms’en. De eerste twaalf maanden betaal je slechts 1 euro per maand. Daarna gaat het maandbedrag omhoog naar 10 euro. Over de volledige contractperiode van twee jaar betaal je daardoor 132 euro. Dat is omgerekend maar 5,50 euro per maand. Heb je liever een kleinere bundel? Geen zorgen! Ook dan profiteer je van deze Black Friday-aanbieding.

Dit krijg je bij 50+ Mobiel

Naast de lage prijs heeft het abonnement nog meer voordelen. Je maakt gebruik van het Vodafone-netwerk en kunt internetten met 5G, met een maximale snelheid van 350 Mbps. Ook kun je jouw huidige telefoonnummer gratis meenemen naar je nieuwe abonnement en je betaalt bovendien geen aansluitkosten. De databundel is ook binnen de Europese Unie te gebruiken. Je hoeft dus geen andere bundel af te sluiten wanneer je op vakantie gaat.

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Zo profiteer je van deze Black Friday-deal

Wil je gebruikmaken van deze aanbieding? Ga dan naar Belsimpel en kies het tweejarige Sim Only-abonnement van 50+ Mobiel met 45 GB data. De aanbieding is uitsluitend bedoeld voor nieuwe klanten en niet voor bestaande klanten die hun abonnement verlengen. Kijk daarom goed naar de voorwaarden voordat je bestelt. De actie is tijdelijk en kan op ieder moment veranderen.

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je geen enkele Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!