Waarom jij je smartphone nóóit op deze manier moet opladen

Je smartphone in de nacht opladen is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Toch maken veel mensen een gevaarlijke fout, zonder dat ze het doorhebben. De brandweer waarschuwt voor deze manier van opladen.

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Smartphone opladen onder je kussen is gevaarlijk

Leg jij je smartphone ’s nachts onder je kussen, terwijl hij aan de oplader ligt? Dan kun je daar beter direct mee stoppen. Volgens de brandweer brengt dit namelijk brandgevaar met zich mee. Tijdens het opladen produceren je smartphone en de oplader warmte. Onder een kussen of dekbed kan die warmte nauwelijks ontsnappen, waardoor het toestel te heet kan worden. Zeker bij snelladers is dat een groot gevaar.

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In je smartphone zit een lithium-ionbatterij, die bij beschadiging, kortsluiting of oververhitting in brand kan vliegen. Ligt je telefoon onder een kussen, dan kan de warmte niet goed weg en neemt het risico op oververhitting toe. Tijdens het slapen merk je bovendien niet wanneer je smartphone gevaarlijk heet wordt. Kijk jij vaak nog even op je smartphone voordat je gaat slapen? Zorg er dan voor dat je het toestel altijd teruglegt op je nachtkastje, om het brandgevaar zo klein mogelijk te houden.

Veilig opladen doe je zo

De brandweer adviseert daarom om je smartphone tijdens het opladen altijd op een stabiele, onbrandbare ondergrond te leggen. Denk bijvoorbeeld aan een vrij nachtkastje, waar het toestel zijn warmte goed kwijt kan. Leg je iPhone dus nooit onder je kussen, dekbed of tussen je kleding. Hetzelfde advies geldt voor powerbanks en andere apparaten met een oplaadbare batterij. Voor deze toestellen geldt eveneens brandgevaar als ze niet op de juiste plek worden gelegd.

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Let verder goed op de oplader die je gebruikt. Beschadigde kabels en goedkope namaakopladers vergroten het risico op kortsluiting en brand. Gebruik daarom bij voorkeur een originele oplader of een betrouwbaar alternatief dat geschikt is voor jouw smartphone. Controleer meteen of je telefoonhoesje de warmte voldoende laat ontsnappen. Is dat niet het geval? Dan kun je jouw smartphone beter opladen zonder telefoonhoesje, zodat de warmte beter wordt afgevoerd.

Meer over smartphones opladen

Volgens de brandweer kun je jouw smartphone het beste overdag opladen, wanneer je een oogje in het zeil kunt houden. Laad je jouw iPhone toch liever ’s nachts op? Zorg dan dat het toestel vrij ligt en dat er een werkende rookmelder in de buurt hangt. Zo verklein je het risico dat een probleem met de batterij onopgemerkt blijft. Stel bovendien een oplaadlimiet in, zodat je smartphone automatisch stopt met opladen bij een bepaald batterijpercentage.

Houd tijdens het opladen vooral de temperatuur van je smartphone in de gaten. Wordt je toestel extreem heet, zwelt de batterij op of ruik je een vreemde chemische geur? Stop dan direct met opladen als dat veilig kan. Je smartphone op de juiste plek opladen is dus een kleine moeite, maar kan een hoop ellende voorkomen. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!