Apple heeft iOS 27.2.1 uitgebracht en dat zorgt voor deze verbeteringen

Er is weer een nieuwe update voor je iPhone: iOS 27.2.1 is vooral belangrijk voor de beveiliging van je toestel en dus belangrijk om te installeren.

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Apple heeft iOS 27.2.1 uitgebracht

Je hoeft geen spectaculaire nieuwe functies te verwachten, maar Apple heeft wel verschillende kwetsbaarheden aangepakt. Vooral gebruikers van iMessage, Bluetooth en AirPlay profiteren van de verbeteringen.

De update verschijnt ongeveer twee weken na iOS 27.2. Met die eerdere versie introduceerde Apple verschillende nieuwe functies. Deze keer ligt de nadruk vooral op het oplossen van beveiligingsproblemen. En dat is belangrijker dan je misschien denkt. Dit zijn de verbeteringen:

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iMessage

Een van de opvallendste problemen had betrekking op iMessage. Hierdoor konden criminelen mogelijk zonder toestemming deelnemen aan een groepsgesprek en berichten ontvangen die eigenlijk alleen voor de oorspronkelijke deelnemers bedoeld waren.

Een ander probleem was dat gebruikers die later aan een groepsgesprek werden toegevoegd, ook berichten konden bekijken die al vóór hun deelname waren verstuurd. Ook dat probleem is met iOS 27.2.1 opgelost.

Bluetooth

Daarnaast heeft Apple verschillende kwetsbaarheden in Bluetooth aangepakt. Zo kon een willekeurig Bluetooth-apparaat onder bepaalde omstandigheden verbinding maken met een iPhone zonder dat daarvoor toestemming nodig was. Een andere kwetsbaarheid maakte het mogelijk om het geheugen van sommige processen te beschadigen.

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AirPlay

Ook AirPlay is veiliger geworden. De beveiliging van de koppelingscode kon worden omzeild door herhaaldelijk codes te proberen. Apple heeft ook deze problemen aangepakt in iOS 27.2.1.

Downloaden en installeren

Apple adviseert om de beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren. Je kunt iOS 27.2.1 downloaden via de app Instellingen onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’. Tik vervolgens op ‘Werk nu bij’. De update is beschikbaar voor de iPhone 11 en nieuwer.

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