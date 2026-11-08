Deze nieuwe functie van iPadOS 27.2 maakt multitasken veel gemakkelijker

Apple heeft met iPadOS 27.2 een handige verbetering uitgebracht. Multitasken is daarmee een stuk beter geworden. Zo werkt het!

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Multitasken op de iPad wordt eenvoudiger

Gebruik je regelmatig twee apps tegelijk op je iPad? Dan hebben we goed nieuws. Met iPadOS 27.2 is het namelijk een stuk makkelijker geworden om twee apps naast elkaar te zetten.

De functie heet ‘Split View’ en is al langer aanwezig in iPadOS. Hiermee kun je twee apps tegelijkertijd op je scherm bekijken. Handig als je informatie uit de ene app nodig hebt terwijl je in de andere bezig bent. Maar het instellen van Split View was niet altijd even gemakkelijk. Maar daar heeft Apple nu iets aan gedaan.

Zo werkt de nieuwe functie in iPadOS 27.2

In iPadOS 26 moest je behoorlijk wat stappen doorlopen om twee apps naast elkaar te zetten. Eerst opende je een app en paste je de grootte van het venster aan. Vervolgens veegde je vanaf de onderkant van het scherm omhoog om een tweede app te zoeken. Die moest je vervolgens vaak ook nog zelf op de juiste grootte zetten.

Hiervoor moet je wel eerst de optie ‘Apps in vensters’ aanzetten. Tik daarvoor op ‘Instellingen’. Scrol naar beneden en kies voor ‘Multitasking en gebaren’. Kies daarna voor ‘Apps in vensters’. Zet vervolgens ook de optie uit bij ‘Toon en verberg menubalk automatisch’.

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Wanneer je daarna een app opent, tik je in de menubalk op de naam van de app. Er verschijnen dan links drie kleine bolletjes (rood, geel en groen). Houd je vinger eventjes ingedrukt op een van de bolletjes en kies in het nieuwe menu een van de opties onder ‘Verplaats en pas grootte aan’.

Daarna kun je met één tik een tweede app kiezen. Deze wordt dan automatisch naast de eerste app geplaatst. Je hoeft dus niet meer allerlei handelingen uit te voeren om twee apps naast elkaar te gebruiken.

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