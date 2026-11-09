Deze twee nieuwe Apple-producten komen er deze week aan

Apple is nog niet klaar met nieuwe hardware: na een bijzonder drukke periode verschijnen er deze week weer twee Apple-producten. Dit zijn ze.

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Deze twee Apple-producten komen deze week

De twee nieuwe Apple-producten die deze week verschijnen, zijn de HomeView, een slim scherm voor in huis, en een nieuwe Apple TV 4K. Beide apparaten staan gepland voor vrijdag 13 november.

HomeView

De HomeView is een apparaat met een vierkant scherm van 7 inch en is bedoeld als slim bedieningspaneel voor je woning. Je kunt er onder meer foto’s op bekijken, videobellen via FaceTime, muziek afspelen en vragen stellen aan Siri. Ook agenda-afspraken en recepten kunnen op het scherm verschijnen.

Een handige functie is de persoonlijke bediening. De HomeView kan namelijk gezichten herkennen en de weergave daarop aanpassen. Zo krijgt ieder gezinslid een eigen startscherm met relevante informatie. Dankzij Siri-integratie helpt het apparaat bij het bedienen van slimme apparaten in huis. Apple brengt het scherm uit in een versie voor op tafel en een variant die je aan de muur kunt bevestigen.

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Er is helaas ook slecht nieuws, want de HomeView is de enige van de twee nieuwe Apple-producten die deze week niet uitkomt in de Europese Unie. De beschikbaarheid in Nederland is daardoor voorlopig onzeker. In landen waar het apparaat wel verschijnt, is de adviesprijs 299 dollar.

Apple TV

Ook de Apple TV 4K is een van de nieuwe Apple-producten die deze week verschijnen. Het gaat om de vierde generatie van het streamingkastje, dat eveneens op 13 november verschijnt en 349 euro kost. De nieuwe versie heeft een A19-chip en krijgt ondersteuning voor Siri-functies. De vernieuwde Siri Remote is voorzien van Zoek mijn, zodat je de afstandsbediening gemakkelijker kunt terugvinden. Wil je er een aanschaffen? Kijk dan eens naar de deals hieronder:

Apple TV 4K 2026 kopen

Je kunt de Apple TV 4K binnenkort bij onderstaande shops bestellen voor 349 euro. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Met de twee releases sluit Apple een uitzonderlijk drukke productperiode af. Eerder deze maand verschenen onder meer een nieuwe iPad mini, een iMac met M6-chip en nieuwe MacBook Pro-modellen. Na 13 november van dit jaar verwachten we geen grote hardware-lanceringen meer. Wil je niets missen van de nieuwe Apple-producten die in het voorjaar van 2027 op de markt komen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!