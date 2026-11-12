3 redenen waarom sommige gebruikers hun iPhone Duo alweer inruilen

De iPhone Duo is de opvallendste iPhone in jaren, maar er zijn 3 redenen waarom sommige kopers hun nieuwe toestel alweer hebben teruggebracht.

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3 redenen om de iPhone Duo terug te brengen

Apple heeft met zijn eerste vouwbare smartphone veel belangstelling gewekt, maar niet iedereen die er een heeft aangeschaft, is nog steeds enthousiast. Sommige kopers hebben hun nieuwe toestel alweer teruggebracht. Er zijn volgens 9To5Mac drie nadelen die daarbij een belangrijke rol spelen. We zetten ze voor je op een rij.

1. Zwaar en onhandig

Een van de meest genoemde redenen voor het retourneren van de Duo is het gewicht. De iPhone Duo is door zijn vouwbare ontwerp behoorlijk zwaar en dik. Daardoor ligt het toestel niet per se prettig in de hand (al is dit natuurlijk heel persoonlijk). Ook het scherm aan de buitenkant valt voor sommige kopers tegen. Dat scherm is relatief klein, waardoor typen en bedienen niet altijd even comfortabel is.

2. Camera’s vallen tegen

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Als je ruim 2300 euro voor een smartphone betaalt, verwacht je natuurlijk uitstekende camera’s. Dat blijkt voor een aantal gebruikers best wel tegen te vallen. De camera’s van de iPhone Duo zijn inderdaad minder uitgebreid dan bijvoorbeeld die van de iPhone 18 Pro. Vooral het ontbreken van een goede telelens wordt als nadeel gezien.

3. Vouwbaar ontwerp is niet voor iedereen

Een van de belangrijkste redenen om de iPhone Duo terug te brengen, is dat het toestel gewoon niet helemaal aan de verwachtingen voldoet. Veel kopers hoopten op een iPhone en iPad in één apparaat. In de praktijk blijkt die combinatie toch niet altijd even handig te zijn. Wanneer je bijvoorbeeld een video bekijkt op het grote binnenscherm en ondertussen een bericht wilt beantwoorden, moet je de video onderbreken of het toestel anders vasthouden.

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Niet iedereen heeft spijt

Toch betekent dit niet dat de iPhone Duo een mislukking is. Sommige gebruikers zijn juist ontzettend tevreden en gebruiken het toestel wel degelijk als vervanging voor zowel hun iPhone als iPad. Twijfel je of dat voor jou zou werken? Dan kun je dit het beste uitproberen. Apple biedt een retourtermijn van veertien dagen. Je kunt dus binnen die periode besluiten om het toestel terug te brengen.

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