Let op: doe dit nóóit met je bankpas en smartphone (iPhone-nieuws #44)

Er is een nieuwe vorm van oplichting opgedoken! Wij leggen uit wat er aan de hand is. Ook heeft Google Maps een handige verborgen functie, die je veel gaat gebruiken! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er gaat een nieuwe vorm van oplichting rond in Nederland! De politie waarschuwt voor een gevaarlijke truc, waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van je bank.

Oplichters bellen slachtoffers met de mededeling dat er verdachte activiteiten op hun bankrekening zijn ontdekt. In werkelijkheid proberen ze juist toegang te krijgen tot het geld op je rekening. Dit is er aan de hand.

→ Zo herken je de oplichting

Naast Apple Kaarten is Google Maps dé manier om op je plek van bestemming te komen. Google Maps laat niet alleen de snelste route zien voor automobilisten, ook voor het openbaar vervoer kun je terecht bij de navigatiedienst.

Ga jij met de trein, bus, metro of tram naar je volgende bestemming? Dan móét je deze verborgen functie van Maps kennen!

→ Ontdek de truc

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft iOS 27.2 uitgebracht! Het is de eerste grote tussentijdse update sinds de komst van iOS 27 in september. Apple bracht vorige week al iOS 27.1 uit, maar die update was exclusief voor gebruikers met een iPhone Duo.

Alle andere iPhones kunnen nu bijwerken naar iOS 27.2, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone komen. En dit zijn ze!

→ Haal meer uit de update

Er is ontdekt dat Samsung-tv’s onder meer gegevens verzamelen over huilende baby’s en blaffende honden. Dat klinkt best zorgwekkend. De bevindingen komen van een onderzoeker die op sociale media bekendstaat als log4j.

Hij onderzocht de software van een Samsung-tv uit 2025 nadat hij opvallend gerichte advertenties had gezien. Daarbij ontdekte hij verwijzingen naar gegevens over geluiden, camera’s en aangesloten apparaten.

→ Zo voorkom je dit

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Apple Watch Ultra is traditiegetrouw niet alleen de geavanceerdste Apple Watch, maar ook de duurste smartwatch die Apple in een jaar uitbrengt. Je koopt de Apple Watch Ultra 4 voor maar liefst 875 euro.

Dat is een hoge prijs, maar hij is verrassend genoeg niet het duurste model van het jaar. Voor een uitvoering van de Apple Watch Series 12 ben je nóg meer geld kwijt.

→ Dit is de duurste Watch

Ben je toe aan een nieuwe iPhone, maar ben je niet perse op zoek naar het duurste Apple toestel? Dan is de iPhone 17 perfect voor jou! Dit model uit de 17-serie is de perfecte middenweg tussen een 17e en 17 Pro en is nu extra scherp geprijsd.

Hij is bijna net zo krachtig als de Pro en hij beschikt over dezelfde twee camera’s – alleen zonder de zoom-camera.

→ Ontdek de deal

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wil je de iPhone Duo of de iPad mini 2026 aanschaffen? Beide Apple-apparaten hebben hun voordelen, maar voor de meeste gebruikers is de keuze eenvoudiger dan je misschien denkt. We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

→ iPhone Duo vs. iPad mini

Sinds macOS 27 Golden Gate is de mogelijkheid verdwenen om Apple Intelligence met één schakelaar volledig uit te schakelen. Ook als je afzonderlijke AI-functies uitzet, blijven de bijbehorende modellen op je Mac staan. Daar is een oplossing voor: RemoveMacAI. Wij leggen je uit hoe dit werkt.

→ Verwijder Apple Intelligence van je Mac

Meer iPhone-nieuws