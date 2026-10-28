Deze iPhone is wéér in prijs verlaagd

Afgelopen maand zijn veel iPhone toestellen flink in prijs gestegen. Desondanks zien we dat de iPhone 17 langzaamaan steeds goedkoper wordt bij meerdere aanbieders. Wij vertellen je waar je deze het voordeligst in huis haalt.

iPhone 17 vanaf 720 euro

Ben je toe aan een nieuwe iPhone, maar ben je niet perse opzoek naar het nieuwste Apple toestel? Dan is de iPhone 17 perfect voor jou! Dit instapmodel uit de 17-serie is de meest betaalbare optie en nu extra scherp geprijsd. Ondanks dat de iPhone 17 het instapmodel is van de 17-serie, is deze nog net zo krachtig en beschikt over camera’s die voor goede kwaliteit afbeeldingen zorgen!

Of je nu bij je eigen provider bestelt, dit liever doet in combinatie met een abonnement bij een webwinkel of de iPhone 17 als los toestel aanschaft. Dit zijn de meest voordelige opties.

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iPhone 17 bij providers: vanaf 912 euro

De iPhone 17 bestel je bij de grote Nederlandse providers vanaf 912 euro. Daarnaast profiteer je bij Odido, KPN, Vodafone en Hollandsnieuwe al gauw van extra voordelen als je ook internet voor thuis afneemt van dezelfde provider.

Heb je al een internetabonnement van Odido, dan geniet je van extra voordelen zoals: dubbele data, tot 5 euro korting en gratis Videoland. Bij KPN Combivoordeel profiteer je tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement, krijg je dubbele data en een streamingdienst cadeau zoals, Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Heb je internet van Ziggo en een mobiel abonnement van Vodafone? Dan kom je in aanmerking voor One. Dat is het klantvoordeel programma van Vodafone en Ziggo. Je profiteert van dubbele data en tot 20 euro korting op je maandelijkse abonnementskosten. Hollandsnieuwe geeft extra veel MB, minuten of sms’jes cadeau als je ook een internetabonnement hebt van Hollandsnieuwe of Ziggo.

Je bent nog voordeliger uit als je de iPhone 17 als los toestel aanschaft bij Bol vanaf 884 euro. Combineer deze met een goedkope sim only en je hebt een superdeal te pakken.

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Voordelig toestel bij webwinkels: vanaf 720 euro

In dit artikel kijken we naar de toestelkosten van de iPhone 17 bij webwinkels, zoals Belsimpel en Mobiel.nl. We zien vaak hoe groter de bundel, hoe goedkoper de toestelkosten. We kunnen het ons goed voorstellen dat niet iedereen een onbeperkte-bundel nodig heeft. Daarom hebben we ook onderzocht waar de iPhone 17 het goedkoopste is in combinatie met een 10GB-databundel. Het is goedkoper

In combinatie met een Vodafone Unlimited-abonnement bij Belsimpel betaal je voor de iPhone 17 nu 720 euro. Schaf je de iPhone 17 liever aan in combinatie met een abonnement van Odido of KPN, dan bestel je het toestel vanaf 768 euro en 792 euro.