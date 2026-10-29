Waarom je macOS 27.2 (meteen) op je Mac wilt installeren

Apple heeft weer een nieuwe softwareversie voor je Mac uitgebracht! Om deze reden wil je macOS 27.2 direct installeren op je Mac.

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macOS 27.2

Updaten maar! Apple heeft een nieuwe softwareversie voor de Mac uitgebracht. je kunt macOS 27.2 nu installeren op je Mac(Book). Het is een bijzondere softwareversie, want dit is de eerste grote update sinds macOS 27. Dit jaar was macOS 27 de belangrijkste software-update voor de Mac, met veel nieuwe functies en een aangepast ontwerp. Waar Apple normaliter macOS 27.1 zou uitbrengen na macOS 27, is het bedrijf nu direct overgestapt naar macOS 27.2.

Dat heeft te maken met de softwareversies die voor de iPhone zijn verschenen. Apple heeft iOS 27.1 exclusief voor de iPhone Duo uitgebracht, alle andere iPhones zijn direct overgegaan naar iOS 27.2. Het bedrijf houdt bij alle softwareversies dezelfde nummering aan, dus je hebt macOS 27.1 niet gemist. Apple heeft in plaats daarvan macOS 27.2 uitgebracht, die je het beste zo snel mogelijk kunt installeren op je Mac.

Veel probleemoplossingen

In september verscheen macOS 27 voor alle gebruikers en dat was de grootste Mac-update van het jaar. Die grote updates gaan altijd gepaard met vervelende softwarefouten, die worden opgelost in de eerste tussentijdse update. Met macOS 27.2 is de eerste tussentijdse softwareversie eindelijk beschikbaar, waarmee Apple veel kinderziektes van macOS 27 eindelijk oplost. Heeft jouw Mac last van softwarefouten sinds macOS 27? Installeer macOS 27.2 dan zo snel mogelijk, want je Mac werkt waarschijnlijk veel beter.

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Veel gebruikers hadden last van vervelende bugs na het installeren van macOS 27. Zo hadden Macs problemen met externe schermen, werkte multitasken niet naar behoren en bleven meldingen regelmatig vasthangen. Die problemen zijn met macOS 27.2 eindelijk opgelost, waardoor het verstandig is om je Mac meteen bij te werken. Zo weet je zeker dat alle functies weer naar behoren werken én dat de beveiliging van je Mac op orde blijft.

Meer over macOS 27.2

Naast de probleemoplossingen brengt Apple met macOS 27.2 ook nieuwe functies naar je Mac. Zo worden de Mail- en Berichten-app uitgebreid met voorgestelde acties. Denk daarbij aan het toevoegen van een herinnering of notitie aan de hand van een mail of bericht. Daarnaast heeft Apple Music een nieuwe interface gekregen, waarin Apple afscheid neemt van de kenmerkende rode accenten. In plaats daarvan kiest Apple voor zwarte en witte elementen bij de muziekdienst.

Verder heeft Apple vooral kleine verbeteringen doorgevoerd in de software. Je vindt macOS 27.2 onder ‘Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update’. Zorg dat je macOS 27.2 zo snel mogelijk installeert, zodat de meeste problemen van macOS 27 worden opgelost. Wil je geen enkele update voor je Mac missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!