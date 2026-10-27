iPhone Duo vs iPad mini 2026: de keuze is makkelijker dan je denkt

Twijfel je of je de iPhone Duo of de iPad mini 2026 wilt aanschaffen? Deze vergelijking helpt je om de juiste keuze te maken.

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iPhone Duo vs iPad mini 2026

Wil je de iPhone Duo of de iPad mini 2026 aanschaffen? Beide Apple-apparaten hebben hun voordelen, maar voor de meeste gebruikers is de keuze eenvoudiger dan je misschien denkt. We zetten de belangrijkste verschillen voor je op een rij.

Ben je van plan om de iPhone Duo te kopen? Kies dan bij voorkeur voor een combinatie met een abonnement. Vaak betaal je dan namelijk minder voor het toestel. De beste deals hebben we hieronder al voor je verzameld!

iPhone Duo met abonnement

Verschillen

De iPhone Duo is Apples eerste vouwbare iPhone. Dichtgeklapt heeft het toestel een scherm van 5,4 inch, maar opengevouwen heb je een display van 7,6 inch tot je beschikking. De iPad mini is met zijn scherm van 8,5 inch net wat groter dan de iPhone mini uitgeklapt.

Toch zit het grootste verschil tussen de iPhone Duo en de iPad mini 2026 niet in het schermformaat. De iPhone Duo is een smartphone waarmee je ook kunt bellen, fotograferen en onderweg berichten versturen. De iPad mini is juist bedoeld voor lezen, video’s kijken, notities maken en productiever werken op een groter scherm.

iPhone Duo

Het grootste voordeel van de iPhone Duo ten opzichte van de iPad mini 2026 is dat je geen aparte tablet nodig hebt voor veel dagelijkse taken. Je klapt het toestel open wanneer je een groter scherm wilt en vouwt het weer dicht als je onderweg bent. Dankzij de A20 Pro-chip en twee schermen met ProMotion is het toestel bovendien krachtig en soepel. Ook kun je twee apps naast elkaar gebruiken.

Er zit wel een nadeel aan: de iPhone Duo is met een vanafprijs van 2339 euro een bijzonder dure aankoop – ongeveer drie keer zo duur als de iPad mini 2026. Bovendien biedt iOS minder uitgebreide multitasking-mogelijkheden dan iPadOS.

iPad mini 2026

Wil je vooral comfortabel lezen, series kijken of aantekeningen maken? Dan is de iPad mini waarschijnlijk de verstandigere keuze. Het grotere scherm en de uitgebreidere mogelijkheden voor multitasking maken de tablet geschikter voor langere sessies. Ook de iPad mini 2026 draait op de A20 Pro-chip.

Daar komt bij dat de iPad mini 2026 vele malen goedkoper is. Je koopt de tablet bij Apple namelijk al voor 759 euro. Heb je daarnaast ook een nieuwe iPhone nodig, dan kom je natuurlijk wel dichter bij de prijs van de iPhone Duo. Toch kun je dan nog steeds goedkoper uit zijn.

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Conclusie: iPhone Duo vs iPad mini 2026

Kies de iPhone Duo als je één premium apparaat wilt dat een smartphone met een tablet combineert. Wil je vooral een compacte tablet voor een veel lagere prijs? Dan is de iPad mini de logischere keuze.

iPhone Duo of iPad mini 2026 kopen?

Heb je je keuze gemaakt? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt! Let op: de iPad mini 2026 kun je vanaf 28 oktober 18:10 uur pas bestellen. De tablet is in winkels verkrijgbaar vanaf 6 november.