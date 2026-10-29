3 redenen om voor de Apple Watch Series 12 te kiezen (en niet de Apple Watch Ultra 4)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
29 oktober 2026, 21:54
2 min leestijd
3 redenen om voor de Apple Watch Series 12 te kiezen (en niet de Apple Watch Ultra 4)

De Apple Watch Ultra 4 is het meest uitgebreide horloge van Apple, maar de Apple Watch Series 12 is voor veel mensen de slimmere keuze. Wij vertellen je waarom.

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3 redenen om voor een Apple Watch Series 12 te kiezen

De Apple Watch Ultra 4 heeft een aantal indrukwekkende functies. Maar daar betaal je ook flink voor. Gelukkig hoef je niet zoveel geld uit te geven voor een goede Apple Watch. Met de Series 12 bespaar je namelijk een flink bedrag en mis je vrijwel geen must-have functies.

series 12

1. De prijs: je bespaart maar liefst 450 euro

De Apple Watch Ultra 4 heeft een flink prijskaartje. Je betaalt bij Apple maar liefst 899 euro voor het horloge. De Apple Watch Series 12 is een stuk goedkoper en haal je al voor 449 euro in huis. Dat scheelt dus maar liefst 450 euro! En vaak is hij zelfs nog wat goedkoper te vinden als je een beetje goed rondkijkt.

Je levert daarbij verrassend weinig functies in. Beide horloges hebben dezelfde S11-chip en 64 GB opslagruimte. Ook belangrijke gezondheidsfuncties, zoals het maken van een ecg, slaapapneu-meldingen en meldingen bij een hoge bloeddruk, vind je op beide modellen.

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42 mm

Siliconen band

Aluminium

€ 438,95

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€ 438,95

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2. Gewicht en formaat: de Series 12 is kleiner en lichter

Niet iedereen wil een groot horloge om zijn pols. De Apple Watch Ultra 4 heeft een kast van 49 millimeter en weegt zo’n 63 gram. Dat is behoorlijk fors!

De Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar in kleinere uitvoeringen van 42 en 46 millimeter. Het lichtste model weegt slechts 31,5 gram. Dat is ongeveer de helft van het gewicht van de Ultra 4.

Bovendien is de Series 12 met 9,7 millimeter een stuk dunner dan de Ultra 4 (12 millimeter). Vooral als je jouw Apple Watch dag en nacht draagt, is zo’n kleiner en lichter horloge wel zo prettig.

3. Functies: Veel features heb je niet echt nodig

De Apple Watch Ultra 4 heeft indrukwekkende functies. Zo kun je er tot 40 meter diep mee duiken, beschikt hij over een sirene en heeft hij een speciale actieknop. Ook kun je noodberichten versturen via een satellietverbinding. Handig voor avonturiers, maar hoe vaak ga jij eigenlijk diepzeeduiken of de bergen in?

apple watch ultra 4 steentjes

De Apple Watch Series 12 kan bovendien al ontzettend veel. Je houdt je trainingen bij, meet je hartslag en krijgt inzicht in je slaap. Ook kun je ermee zwemmen, want het horloge is waterbestendig tot 50 meter.

De Ultra 4 heeft wel een duidelijk voordeel bij de batterijduur, dat is maximaal 84 uur tegenover 38 uur bij de Series 12. Maar vind je dagelijks opladen geen probleem? Dan is de Apple Watch Series 12 voor de meeste mensen meer dan voldoende.

Apple Watch Ultra 4 kopen

Wil je toch geen Apple Watch Series 12 kopen, maar een Apple Watch Ultra 4? De prijzen beginnen online bij 877,95 euro. Hieronder vind je de beste aanbiedingen!

Apple Watch Ultra 4 deals

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven alpine band M

Titanium

Met mobiel internet

€ 877,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven alpine band M

Titanium

Met mobiel internet

€ 878,00

1 dag

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Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven alpine band M

Titanium

Met mobiel internet

€ 887,89

7 dagen

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