Google Maps heeft een handige verborgen functie (die je veel gaat gebruiken)

Zoek jij regelmatig je bestemming op met behulp van Google Maps? Dan komt deze verborgen functie goed van pas, want die maakt Google Maps veel handiger.

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Openbaar vervoer in Google Maps

Naast Apple Kaarten is Google Maps dé manier om op je plek van bestemming te komen. Google Maps laat niet alleen de snelste route zien voor automobilisten, ook voor het openbaar vervoer kun je terecht bij de navigatiedienst. Ga jij met de trein, bus, metro of tram naar je volgende bestemming? Dan kun je de locatie invullen in Google Maps, vervolgens toont de navigatiedienst precies hoe laat je op welk station moet zijn. Zo laat Google Maps je zien op welk perron je moet instappen, waar je moet overstappen en hoe laat je arriveert.

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Op papier klinkt dat eenvoudig, maar het is in praktijk vaak toch even zoeken naar de juiste weg. Zeker op drukke stations kom je al snel in een menigte mensen terecht, waardoor je niet direct de route ziet. Dat geldt in metro’s al helemaal, want het is dan belangrijk dat je aan de juiste kant van het metrostation naar buiten loopt. Doe je dat niet? Dan heb je al snel vijf tot tien minuten extra reistijd of mis je mogelijk zelfs je overstap. Google Maps heeft daarom een handige oplossing bedacht, want je ziet precies waar je moet uitstappen in de applicatie.

Zo zie je waar je moet uitstappen

Heb je voor een deel van de reis de metro nodig? Of reis je regelmatig per metro, maar loop je niet altijd naar de juiste uitgang van het metrostation? Dan weet je hoe groot een metrostation kan zijn en hoeveel extra reistijd een vergissing kan opleveren. Bij een metrostation heb je vaak twee uitgangen, die op een compleet andere plek uitkomen. Google Maps laat in de navigatiebeschrijving zien welke uitgang je moet hebben, al staat die functie wel goed verstopt. Hier vind je de handige verborgen functie in Google Maps:

Open Google Maps; Tik op de zoekbalk en vul de locatie van je bestemming in; Druk op de blauwe zoekknop; Selecteer vervolgens de knop voor het openbaar vervoer (te herkennen aan de trein); Kies de gewenste route; Veeg omlaag om de route te bekijken; Onder het metrostation staat vervolgens de uitgang die je moet nemen.

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Heb je de route in Google Maps geladen? Je ziet onder ieder metrostation staan welke uitgang je moet nemen om je route te vervolgen. Het is verstandig om deze uitgang voor vertrek alvast te checken, zodat je bij het uitstappen niet hoeft te twijfelen over je looprichting. Google Maps heeft deze handige functie voor zover bekend alleen toegevoegd bij metrostations, treinstations moeten het helaas zonder deze optie doen. Het is in ieder geval een fijne toevoeging aan Google Maps, die goed verstopt zit in de routes van het openbaar vervoer.

Meer over Google Maps

Reis jij regelmatig met het openbaar vervoer en laat je richtinggevoel te wensen over? Controleer dan voor vertrek welke uitgang je moet nemen bij de metro. Dat scheelt je niet alleen bedenktijd, maar zorgt er mogelijk ook voor dat je jouw overstap eenvoudiger haalt. Deze functie is op vakantie of op reis overigens net zo handig, want je bent vaak gedesoriënteerd als je met de metro ergens aankomt in een vreemd land.

Met deze functie van Google Maps loop je direct de juiste richting op. Het gaat om een kleine feature die een groot verschil kan maken, terwijl je er snel overheen leest in Google Maps. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over Google Maps? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!