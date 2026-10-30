Apple TV 4K 2026 heeft een verborgen functie (mét een groot voordeel)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
30 oktober 2026, 19:32
2 min leestijd
Apple TV 4K 2026 heeft een verborgen functie (mét een groot voordeel)

De nieuwe Apple TV 4K 2026 heeft een aantal handige verbeteringen gekregen. Maar de beste vernieuwing vind je onder de motorkap!

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Apple TV 4K 2026 heeft een verborgen functie (mét een groot voordeel)

Apple heeft op 13 oktober de nieuwe Apple TV 4K aangekondigd. Het is de opvolger van het model uit 2022. Aan de buitenkant is er weinig veranderd, maar vanbinnen heeft Apple flink wat verbeteringen doorgevoerd.

oude apple tv

Zo heeft het apparaat een snellere A19-chip gekregen en beschikt de afstandsbediening voortaan over een ingebouwde speaker. Daardoor kun je hem gemakkelijker terugvinden als hij weer eens tussen de bankkussens ligt.

Daarnaast zorgt de nieuwe chip ervoor dat apps sneller opstarten en het navigeren door menu’s soepeler gaat. Daarnaast draaien zwaardere games ook weer een stuk beter.

Toch is er nog een andere verbetering die een stuk minder aandacht krijgt. De Apple TV 4K 20206 heeft nu namelijk ondersteuning voor AV1. En dat is stiekem erg fijn.

TV 4K

Mooier beeld zonder extra internetverbruik

AV1 is een techniek waarmee video’s kleiner worden gemaakt, zonder dat de beeldkwaliteit daar teveel onder lijdt. Hierdoor kunnen streamingdiensten de films en series in hoge kwaliteit aanbieden, terwijl er minder van je internetverbinding wordt gevraagd.

Dat is vooral handig bij video’s in 4K of zelfs 8K. Steeds meer streamingdiensten gebruiken deze techniek, waaronder YouTube en Netflix.

Vooral bij Netflix levert dat een voordeel op. De streamingdienst ondersteunt namelijk HDR10+, waarmee je beelden met meer contrast en mooiere kleuren krijgt. Netflix gebruikt hiervoor AV1, waardoor je een geschikt apparaat nodig hebt.

smart-tv

Dit is wanneer de Apple TV 4K 2026 verschijnt

Is jouw Apple TV aan vervanging toe? Dan hebben we goed nieuws, want de voorverkoop van de Apple TV 4K 2026 is al begonnen. Als je het apparaat nu bestelt heb je de Apple TV 4K op 13 november 2026 meteen in huis.

Apple TV 4K 2026 kopen

Je kunt de Apple TV 4K binnenkort bij onderstaande shops bestellen voor 349 euro. Vanaf 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026
Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026
Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026
Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bekijk de Apple TV 4K 2026

Bron afbeelding: 9to5mac
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