Heb jij een smart-tv van Samsung? Dan hebben we slecht nieuws

Heb jij een smart-tv van Samsung in de woonkamer staan? Dan is het een goed idee om eens stil te staan bij je privacy. Dit moet je weten.

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Smart-tv van Samsung

Er is ontdekt dat Samsung-tv’s onder meer gegevens verzamelen over huilende baby’s en blaffende honden. Dat klinkt best zorgwekkend. De bevindingen komen van een onderzoeker die op sociale media bekendstaat als log4j. Hij onderzocht de software van een Samsung-tv uit 2025 nadat hij opvallend gerichte advertenties had gezien. Daarbij ontdekte hij verwijzingen naar gegevens over geluiden, camera’s en aangesloten apparaten.

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Zo zou de software bijhouden wanneer een huilende baby of blaffende hond wordt gedetecteerd. Ook zouden gegevens over de gebruiksduur van camerastreams worden geregistreerd. Volgens de onderzoeker worden bepaalde gegevens doorgestuurd naar de servers van Samsung.

Microfoons

Daarnaast blijkt dat smart-tv’s van Samsung zoeken naar aangesloten apparaten die over een microfoon beschikken, bijvoorbeeld een soundbar of ander Bluetooth-apparaat. Dat betekent niet automatisch dat de smart-tv van Samsung die microfoon ook gebruikt om gesprekken af te luisteren. Het opsporen van beschikbare microfoons kan bijvoorbeeld nodig zijn om functies voor videobellen of karaoke te ondersteunen. Vooralsnog is er geen overtuigend bewijs dat Samsung-tv’s op deze manier stiekem gesprekken opnemen.

Family Care

Een deel van de ontdekkingen van log4j heeft bovendien betrekking op functies die Samsung eerder zelf heeft aangekondigd. Met Family Care konden televisies huilende baby’s detecteren en gebruikers via de SmartThings-app waarschuwen. Pet Care biedt vergelijkbare mogelijkheden voor blaffende honden.

Dat een smart-tv van Samsung geluiden kan herkennen, is dus eigenlijk helemaal geen geheim. De vraag is vooral welke gegevens van die geluiden naar Samsung worden verstuurd en hoe transparant het bedrijf daarover is.

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Wil je je privacy beschermen? Controleer dan in elk geval de privacy-instellingen van je Samsung smart-tv en kijk welke toestemming je hebt gegeven voor gepersonaliseerde advertenties en gegevensverzameling. Zo weet je beter welke informatie je mogelijk met Samsung deelt. Wil je niets missen van de ontwikkelingen bij Samsung? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!