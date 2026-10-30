Halloween vieren? Met deze iPhone-tips maak je het nóg leuker

Op zaterdag 31 oktober is het weer Halloween! Met deze handige iPhone-tips maak je jezelf helemaal klaar voor de griezeligste dag van het jaar.

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Met deze iPhone-tips maak je Halloween nóg leuker

Halloween staat voor de deur! Op 31 oktober trekken we weer onze engste kostuums aan, versieren we het huis en gaan kinderen langs de deuren voor snoep. Maar wist je dat je iPhone ook goed van pas komt tijdens Halloween? De iPhone-tips van deze week helpen je daarbij.

1. Een passende achtergrond

Een pompoen met een enge grijns, een spookhuis in de mist of een donkere maan: met een passende achtergrond kom je meteen in de Halloween-stemming. Zoek een enge afbeelding op internet of maak er zelf een met een geschikte AI-app. Je kunt ook een kijkje nemen bij onze wallpapers van deze week.

Je kunt de achtergrond eenvoudig instellen in de app Instellingen onder ‘Achtergrond’. Kies een geschikte afbeelding en pas het vergrendelscherm naar wens aan. Maak het helemaal af met bijpassende widgets en een donkere uitstraling.

2. Indrukwekkende Halloween-foto’s

Heb je flink uitgepakt met je kostuum of versieringen? Dan wil je daar natuurlijk mooie foto’s van maken. Open de Camera-app en gebruik bij weinig licht de Nachtmodus. Zo leg je bijvoorbeeld een verlichte pompoen of een griezelige voordeur beter vast.

Houd er wel rekening mee dat de Nachtmodus het beste werkt bij stilstaande onderwerpen. Wil je bijvoorbeeld rennende kinderen vastleggen, maak dan meerdere foto’s achter elkaar, zodat je meer kans hebt op een scherpe foto.

3. Gebruik je iPhone als zaklamp

Tijdens Halloween is het altijd vroeg donker. Zorg er daarom voor dat je de zaklampknop op het vergrendelscherm in het donker weet te vinden. Houd de knop ingedrukt om de zaklamp in te schakelen. Je kunt eventueel ook het Bedieningspaneel openen en op het zaklampsymbool tikken. Via de helderheidsregeling pas je aan hoeveel licht je nodig hebt.

4. Halloween-afspeellijst

Een Halloween-feestje is natuurlijk niet compleet zonder bijpassende muziek. Maak in Apple Music of Spotify daarom van tevoren al een afspeellijst met enge soundtracks, mysterieuze geluiden en Halloween-hits. Voor het beste resultaat gebruik je bij voorkeur een Bluetooth-speaker.

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5. Houd je batterij in de gaten

Je iPhone gebruiken als zaklamp, camera én muziekspeler vraagt nogal wat van je batterij. En juist als je in het donker onderweg bent, wil je niet met een lege iPhone komen te zitten. Laad je iPhone voor vertrek dus volledig op en neem eventueel nog een powerbank mee. Zet de helderheid van je scherm wat lager en sluit apps die je niet nodig hebt. Ook de energiebesparingsmodus kan helpen om langer met je batterij te doen.

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