Duurste MacBook van 2026 kost 16.314 (!) euro – en daar krijg je géén oplader bij

Apple heeft de nieuwe generatie van de MacBook Pro uitgebracht, waarvan de duurste versie maar liefst 16.314 euro kost. Dit krijg je voor die prijs!

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MacBook Pro met touchscreen

De nieuwe generatie van de MacBook Pro is onthuld! Apple heeft de MacBook Pro op woensdag 28 oktober 2026 de grootste update ooit gegeven. De MacBook heeft voor het eerst een touchscreen, terwijl dat lange tijd ondenkbaar was bij de Mac. In 2026 heeft Apple dus tóch gekozen voor een aanraakgevoelig scherm bij de MacBook, maar daarvoor moet je wel diep in de buidel tasten. Het instapmodel van de MacBook Pro met touchscreen kost maar liefst 3349 euro.

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Voor die prijs heb je het basismodel met een 14-inch display en de M5 Pro-chip. Ga je de MacBook Pro (proled) gebruiken voor zwaardere taken, zoals videobewerking of andere grafische programma’s? In dat geval kun je ook een geavanceerdere uitvoering samenstellen. Zo kun je kiezen voor een krachtigere processor en meer werkgeheugen. Kies je voor de beste uitvoering? In dat geval krijg je de duurste MacBook van 2026 voor een prijs van 16.314 euro.

Duurste MacBook van 2026

Nooit eerder bracht Apple een MacBook Pro voor die prijs uit. Voor 16.314 euro krijg je de 16-inch uitvoering van de MacBook Pro (proled), die draait op de krachtige M5 Max-chip. Het scherm is voorzien van nanotextuur, zodat de matte afwerking ervoor zorgt dat je minder last hebt van reflecties. Nanotextuur is een extra optie die je kunt kiezen bij het samenstellen van je MacBook Pro, maar kost wel 165 euro bovenop de normale prijs. Voor onze berekening hebben we gekozen voor het scherm met nanotextuur.

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Voor de prijs van 16.314 euro krijg je verder een 18-core CPU, 40-core GPU en maar liefst 16 TB aan opslagruimte. Je krijgt 128 GB aan werkgeheugen, dat 2200 euro vormt van de totale prijs. Heel verrassend is dat niet, omdat de prijs van werkgeheugen enorm is gestegen. Wereldwijd is de vraag naar geheugenchips toegenomen door de opkomst van kunstmatige intelligentie. Die hogere vraag leidt tot chiptekorten en dat zien we nu terug aan de prijzen van het werkgeheugen in onder andere MacBooks.

Meer over de MacBook Pro (proled)

De duurste uitvoering van de MacBook Pro (proled) kost maar liefst 16.314 euro, maar voor die prijs heb je nog niet alles in huis. Zo krijg je geen lichtnetadapter in de doos voor die prijs. Wil je dat wel? Dan ben je 119 euro duurder uit. Andere extra’s als licenties voor Final Cut Pro en Logic Pro zijn eveneens niet inbegrepen in de prijs. Je kunt de MacBook Pro met touchscreen dus nóg duurder maken als je dat wilt.

Voor 16.314 euro krijg je de meest geavanceerde uitvoering van de MacBook Pro (proled), dus de kans is klein dat veel gebruikers zoveel kwijt zijn voor hun nieuwe Mac. Dat neemt niet weg dat de beginprijs van 3349 euro al ontzettend hoog is. Het is daarmee vooral een toestel voor zakelijke gebruikers in de creatieve sector. Ben jij benieuwd waar je de MacBook Pro met touchscreen kunt halen? Bekijk hier welke aanbieders meedoen aan de voorverkoop van de nieuwste MacBook Pro: