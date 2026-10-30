Dit nieuwe Apple-apparaat ligt nú in de winkels (na 6 jaar wachten)

Het is een drukke maand voor Apple, maar een nieuw apparaat ligt na maar liefst zes jaar wachten eindelijk in de winkels. Om dit toestel gaat het!

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HomePod mini 2

De HomePod mini 2 ligt eindelijk in de winkels! Apple heeft de nieuwe generatie van de HomePod mini aangekondigd op 13 oktober 2026. De kleine speaker ging meteen in de voorverkoop, maar lag nog niet officieel in de winkels. Dat is sinds vandaag wel het geval, want de HomePod mini 2 is vanaf 30 oktober eindelijk officieel verkrijgbaar. Vandaag wordt de kleine HomePod ook afgeleverd bij de eerste gebruikers die het apparaat in de voorverkoop hebben besteld.

De HomePod mini heeft de grootste update in jaren gekregen. In Nederland verscheen de HomePod mini pas in 2022, maar Apple bracht de kleine speaker al uit in 2020. Zes jaar later krijgt de HomePod mini eindelijk een upgrade. Heb jij al die tijd gewacht op de nieuwe versie van de HomePod? Dan hebben we goed nieuws, want de HomePod mini 2 is nu overal verkrijgbaar. Hier bestel je de nieuwe generatie van de HomePod mini direct:

HomePod mini 2 kopen

Je kunt de HomePod mini 2 binnenkort bij onderstaande shops bestellen. De adviesprijs is 349 euro. Vanaf 30 oktober worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.

De HomePod mini 2 heeft een behoorlijke update gekregen. Apple heeft de kleine speaker voorzien van de S10-chip. Dat is een grote verbetering, want de eerste generatie moest het nog doen met de S5-chip. In 2026 maakt de HomePod mini dus een grote stap voorwaarts, dat je vooral merkt bij de snelheid van de speaker. De HomePod mini 2 werkt veel sneller en heeft verbeterde draadloze verbindingen. Met de nieuwe chip heeft de HomePod mini bovendien ondersteuning voor Siri AI.

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Verder heeft Apple de geluidskwaliteit van de compacte speaker verbeterd. Dat is niet alles, want je kunt twee HomePods nu combineren tot stereopaar. Vier modellen van de HomePod mini 2 bieden bovendien ondersteuning voor surroundsound. Deze functie is exclusief voor de Apple TV 4K 2026, zodat je jouw favoriete films en series met de beste geluidskwaliteit ervaart. Geluidsverwerking werkt eveneens beter bij de tweede generatie van de HomePod mini.

Meer over de HomePod mini 2

Het ontwerp van de HomePod mini is vrijwel ongewijzigd gebleven in 2026. De HomePod mini staat bekend om het compacte ronde ontwerp, dat we bij de HomePod mini 2 ook weer terugzien. Wel heeft Apple de bovenzijde van de kleine speaker aangepast. De HomePod mini 2 beschikt over Geluidsgloed, dat is verlichting dat reageert op aanrakingen en de audio. Zo zie je de kleuren van een muziekalbum in Apple Music terug op de bovenkant van de nieuwe HomePod.

De bekende behuizing van de HomePod mini is wél beschikbaar in een reeks nieuwe kleuren. Je hebt de keuze uit de kleuren roze, groen, blauw, wit en middernacht. Voor de HomePod mini 2 betaal je in Nederland 167,- euro. Ben je enthousiast over de nieuwe generatie van de HomePod mini en ben je benieuwd waar de speaker op voorraad is? Bekijk hier waar je de HomePod mini 2 direct bestelt en waar je de laagste prijs betaalt: