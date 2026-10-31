ChatGPT heeft een belangrijke update (voor je iPhone én iPad)

Gebruik je regelmatig ChatGPT op je iPhone of iPad? Dan hebben we goed nieuws voor je: dit is er namelijk nieuw en zo maak je er gebruik van.

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OpenAI heeft twee nieuwe plug-ins toegevoegd aan ChatGPT: iCloud Mail en iCloud Agenda. Daarmee krijgt de chatbot toegang tot informatie uit deze Apple-diensten, mits je er toestemming voor geeft natuurlijk. Zo kun je ChatGPT vragen om een specifieke e-mail terug te vinden, je inbox samen te vatten of een conceptbericht op te stellen. Ook kan de chatbot e-mails versturen en contactgegevens voor je opzoeken.

De koppeling met Agenda is eveneens handig. ChatGPT kan dan afspraken bekijken, nieuwe evenementen inplannen en bestaande afspraken aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld laten controleren wanneer je een vrije middag hebt, of een afspraak laten verplaatsen. De nieuwe functies zijn ook beschikbaar in de gratis versie van ChatGPT.

Zo koppel je jouw Apple-account

Om de functies op je iPhone te gebruiken, moet je iCloud Mail en iCloud Agenda afzonderlijk koppelen met ChatGPT. Dat doe je als volgt:

Open ChatGPT; Tik linksboven op de 2 horizontale streepjes; Tik beneden op het tandwieltje; Kies voor ‘Plug-ins’ en tik op ‘Plug-ins bekijken’.

Hier kun je de plug-ins van iCloud Mail en iCloud Calendar (Agenda) toevoegen. Er is wel een belangrijke beperking: ChatGPT krijgt via de iCloud Mail-koppeling alleen toegang tot berichten in je iCloud-mailaccount. Andere accounts die je mogelijk in de Mail-app hebt toegevoegd (zoals Gmail of Outlook) vallen hier niet onder.

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Let op je privacy

Omdat ChatGPT toegang krijgt tot persoonlijke e-mails en afspraken, is het verstandig om goed na te denken over welke gegevens op je iPhone je echt wilt delen. Controleer welke machtigingen je verleent en verbind alleen diensten die je ook daadwerkelijk wilt gaan gebruiken.

Met deze update wordt ChatGPT een stuk praktischer voor Apple-gebruikers. Vooral als je dagelijks veel e-mails verwerkt of een drukke agenda hebt, kan de chatbot je voortaan tijd besparen. Je hoeft namelijk minder vaak tussen verschillende apps te wisselen om informatie terug te vinden of afspraken te regelen.

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